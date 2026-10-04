Phó Thủ tướng: Tăng tốc dự án sân bay Long Thành

Theo Bộ Xây dựng, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được triển khai đồng bộ 4 dự án thành phần, cùng hệ thống hạ tầng giao thông kết nối bằng đường bộ, đường sắt và đường sắt đô thị.

Trong đó, dự án thành phần 1 gồm các công trình phục vụ cơ quan quản lý nhà nước đã cơ bản hoàn thành hạ tầng. Dự án thành phần 2 gồm đài kiểm soát không lưu và các trang thiết bị hàng không chuyên dụng đã hoàn thiện những hạng mục chính.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc kiểm tra thực tế một hạng mục tại sân bay Long Thành sáng ngày 4/10 (ảnh: Minh Tuệ)

Đối với dự án thành phần 3 do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư, tổng vốn gần 99.000 tỷ đồng, các hạng mục trọng điểm đang bước vào giai đoạn nước rút. Dự án gồm nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh, sân đỗ và các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Theo ACV, dự án thành phần 3 có 16 gói thầu xây lắp chính. Đến nay, 4 gói đã hoàn thành, 8 gói đang bám sát tiến độ. 4 gói thầu còn lại nằm trên sơ đồ găng, gồm nhà ga hành khách, giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật, nhà ga hàng hóa số 1 và nhà để xe.

Nhiều gói thầu đã hoàn thiện chuẩn bị đưa vào vận hành (ảnh: Minh Tuệ)

Các gói thầu này đang được tập trung nguồn lực, nhằm không ảnh hưởng đến mục tiêu đưa sân bay vào khai thác trong tháng 12/2026.

Để chuẩn bị cho việc khai thác, ACV đang thực hiện chương trình thử nghiệm vận hành toàn diện, đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ thống hạ tầng, nhân sự và các quy trình phục vụ hành khách, hành lý, khai thác khu bay, an ninh, an toàn và công nghệ thông tin.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu và các lực lượng tham gia dự án đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, tổng thể dự án đạt hơn 80% khối lượng.

Đến nay, tổng thể dự án đạt hơn 80% khối lượng (ảnh: Minh Tuệ)

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý, vẫn còn một số nhà thầu triển khai chậm, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn và thời gian không còn nhiều.

Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng tốc, tổ chức thi công 24/7, kiểm soát tiến độ theo từng ngày, từng tuần, từng công việc và từng gói thầu.

Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng tốc (ảnh: Lưu Sơn)

Trước ngày 7/10, ACV phải báo cáo đầy đủ tình hình thực hiện dự án, những khó khăn, vướng mắc và kế hoạch hoàn thành các hạng mục; đồng thời làm rõ phương án khai thác từng phần và các điều kiện cần thiết để sân bay hoạt động an toàn, hiệu quả.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian còn lại không nhiều, trong khi khối lượng công việc còn lớn, các đơn vị phải tăng tốc, phối hợp chặt chẽ để đảm bảo các mốc kế hoạch. Không đảm bảo an toàn, không đảm bảo đủ điều kiện thì không bay.