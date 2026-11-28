Việc phân định các cực là cơ sở để tập trung nguồn lực, đầu tư hạ tầng và phát triển các chức năng phù hợp với từng khu vực. Muốn giãn dân thực chất, mỗi cực phải có khả năng tự chủ về việc làm, dịch vụ xã hội và hạ tầng kỹ thuật. Đây là ý kiến của đại biểu tại hội thảo “TP.HCM quy hoạch tầm nhìn 100 năm – Đô thị vì người dân” do VTV Nam Bộ tổ chức sáng 28/11.

Theo quy hoạch, đến năm 2050, TP.HCM định hướng phát triển 18 tuyến đường sắt đô thị MRT với tổng chiều dài khoảng 960 km, cùng khoảng 450 km đường sắt nhẹ và tàu điện mặt đất, nâng tỉ lệ đảm nhận của vận tải hành khách công cộng lên khoảng 65% trong giai đoạn 2045 - 2050.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Duy Phương)

Ông Lý Khánh Tâm Thảo - Trưởng phòng Quy hoạch chung, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM cho biết, việc tổ chức không gian đô thị sẽ theo hai nguyên tắc. Thứ nhất là “đô thị 15 phút”, tức là người dân có thể đi bộ 15 phút đến trường học, trạm y tế, công viên, chợ hay điểm chờ phương tiện công cộng. Thứ hai là “thành phố đa trung tâm 30 phút”, khi các cực động lực và trung tâm đô thị kết nối với nhau nhờ đường sắt đô thị, đường sắt cao tốc, hạ tầng số bổ trợ.

Ông Lý Khánh Tâm Thảo - Trưởng phòng Quy hoạch chung, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM

Đáng chú ý, trong phát triển nhà ở gắn với việc làm và hạ tầng, giai đoạn 2026-2030 Thành phố đặt mục tiêu tăng thêm khoảng 200.000 căn nhà ở xã hội, ưu tiên gần nơi có việc làm, ga metro và đầu mối giao thông công cộng, đồng thời đa dạng hóa nhà ở thuê, thuê mua và nhà lưu trú công nhân.

Theo ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, quy hoạch TP.HCM xác định 5 cực phát triển. Trong cấu trúc mới, phía Bắc được định hướng trở thành vùng công nghiệp gắn với dịch vụ đô thị, phía Đông là trọng điểm khoa học - công nghệ, phía Tây tập trung phát triển giáo dục - đào tạo, phía Nam phát huy thế mạnh cảng biển, du lịch và sinh thái, cùng với đô thị trung tâm lâu đời.

Ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM (Ảnh: Duy Phương)

Việc phân định các cực không chỉ nhằm tổ chức lại không gian mà còn là cơ sở để tập trung nguồn lực, đầu tư hạ tầng và phát triển các chức năng phù hợp với từng khu vực. Tuy nhiên, muốn giãn dân thực chất, mỗi cực phải có khả năng tự chủ về việc làm, dịch vụ xã hội và hạ tầng kỹ thuật.

Một thay đổi đáng chú ý trong tư duy quy hoạch là Thành phố không nhất thiết phải chờ metro hoàn thành mới hình thành TOD. Khi đã có quy hoạch tổng thể, các khu vực phát triển theo định hướng TOD có thể được xác lập dọc tuyến metro, lấy nhà ga làm hạt nhân tổ chức không gian, phạm vi 1 km quanh nhà ga nhưng sẽ điều chỉnh theo điều kiện từng khu vực.

Không chờ có metro mới định hình đô thị TOD

Ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh cho rằng, vấn đề người dân quan tâm là nguy cơ giải toả trên diện rộng. Định hướng của Thành phố là phát triển TOD không đồng nghĩa giải toả toàn bộ khu vực quanh nhà ga, không gian này sẽ được phân loại theo đặc điểm từng khu vực, có nơi bảo tồn và có nơi phát triển mới.

"Theo xu thế chung, không tập chung sâu vào đường bộ mà tập trung sâu vào đường sắt, đặc biệt là đường sắt đô thị metro. Mục đích để giãn dân, để người dân có điều kiện sống tốt hơn. Phải tạo cho các cực đô thị có điều kiện sống tương tự hoặc tốt hơn thì mới làm tròn nghĩa vụ của quy hoạch" - ông Tuấn Anh nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thành 8 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 255 km. Khởi công từ tháng 8/2022, tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã hoàn thành và đưa vào vận hành từ tháng 12/2024. Hiện tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương đang được triển khai, tuyến Metro số 2 Bến Thành – Thủ Thiêm và đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ vừa được khởi công Dự kiến đến cuối năm 2026, có thêm 5 tuyến được khởi công gồm tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, Metro số 2 đoạn Tham Lương đến ranh tỉnh Tây Ninh, Metro số 6 giai đoạn 1 (Phú Hữu - Tân Sơn Nhất), metro số 2 TP Thủ Dầu Một - TP.HCM, Metro số 1 TP mới Bình Dương - Suối Tiên. Quy hoạch tổng thể Thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm xác định mục tiêu hoàn thành 18 tuyến metro đến năm 2050, với tổng chiều dài khoảng 960km cùng 450km đường sắt nhẹ và tàu điện mặt đất.