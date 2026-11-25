Sáng 25/11, tại tỉnh Đồng Tháp, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp tổ chức Diễn đàn “Chuyển đổi xanh trong ngành trồng trọt: Chuyên đề sầu riêng”.

Sầu riêng hiện là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Năm 2025, diện tích sầu riêng cả nước đạt khoảng 185.000 ha, sản lượng 1,8 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt kỷ lục 3,86 tỷ USD, chiếm hơn 45% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả. Năm 2026, diện tích tiếp tục tăng lên khoảng 200.000 ha, sản lượng dự kiến đạt 2,08 triệu tấn. Riêng 9 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 3,45 tỷ USD, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ.

Diễn đàn “Chuyển đổi xanh trong ngành trồng trọt: Chuyên đề sầu riêng”.

Tại Đồng Tháp, một trong những địa phương có diện tích sầu riêng lớn của vùng ĐBSCL, toàn tỉnh hiện có hơn 36.200 ha, sản lượng gần 650.000 tấn; với gần 500 mã số vùng trồng và hơn 260 mã số cơ sở đóng gói.

Tuy nhiên, đằng sau những con số tăng trưởng ấn tượng, ngành hàng sầu riêng cũng đang đối mặt với không ít thách thức. Biến đổi khí hậu, dịch hại diễn biến phức tạp, cùng những cảnh báo về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng Cadimi và chất cấm Vàng O từ các thị trường nhập khẩu đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải thay đổi phương thức sản xuất. Với Đồng Tháp, chuyển đổi xanh không chỉ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn là giải pháp bảo vệ uy tín và duy trì sức cạnh tranh của ngành hàng.

Một vườn sầu riêng tại Đồng Tháp

Ông Trần Thanh Tâm, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ: “Thước đo chuyển đổi xanh là sức khỏe, tuổi thọ của vườn cây ăn trái. Chúng ta phải lấy chất lượng làm mục tiêu hàng đầu để định hướng trong thời gian tới, đặc biệt đối với ngành hàng xuất khẩu chủ lực của quốc gia. Kiến nghị với Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật sắp tới phối hợp với các viện, trường xây dựng quy trình kiểm soát Cadimi cho từng vùng để có khuyến cáo; thứ hai là xây dựng vùng nguyên liệu có tổ chức”.

Từ những yêu cầu thực tiễn đó, tại Diễn đàn, các nhà quản lý, nhà khoa học và doanh nghiệp đã tập trung phân tích những điểm nghẽn trong sản xuất, tiêu thụ sầu riêng; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh. Trong đó, yêu cầu quan trọng là kiểm soát chất lượng ngay từ vùng trồng, thay vì chỉ tập trung kiểm tra khi sản phẩm đến cửa khẩu.

Đáng chú ý, việc triển khai quy trình “luồng xanh”, số hóa chuỗi cung ứng theo Quyết định số 5272/QĐ-BNNMT và quy trình canh tác sầu riêng bền vững theo Quyết định số 1899/QĐ-TTTV-TTBVTV được nhấn mạnh, nhằm minh bạch thông tin, nâng cao hiệu quả truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Chuyển đổi xanh đang mở ra hướng phát triển mới cho ngành hàng sầu riêng

Cùng với đó, các giải pháp cải tạo đất, kiểm soát nguy cơ nhiễm Cadimi, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học và áp dụng quy trình Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) được khuyến nghị triển khai đồng bộ. Việc tận dụng phụ phẩm sầu riêng để sản xuất giá thể hữu cơ cũng mở ra hướng đi mới, vừa giảm chất thải, vừa gia tăng giá trị trong sản xuất nông nghiệp.

Ở khâu sau thu hoạch, đổi mới công nghệ bảo quản cũng được các đại biểu quan tâm. Một trong những giải pháp được giới thiệu là sử dụng màng phủ sinh học CRTO–chitosan (sản phẩm V-GOLDCOAT), tận dụng phụ phẩm từ ngành chiết xuất nghệ. Giải pháp này cho thấy khả năng giảm từ 84,8 đến 88,6% diện tích vết bệnh, đồng thời làm chậm quá trình chín trong chuỗi lạnh xuất khẩu, góp phần nâng cao chất lượng và kéo dài thời gian bảo quản trái sầu riêng.

Song song với các giải pháp kỹ thuật, việc tổ chức lại sản xuất, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân cũng được xác định là yếu tố quan trọng. Khi hình thành được vùng nguyên liệu tập trung, quản lý thống nhất quy trình canh tác, mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, ngành hàng không chỉ kiểm soát tốt chất lượng mà còn giảm chi phí, nâng cao khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu.

Ông Nguyễn Quốc Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tham luận tại toạ đàm.

Đánh giá về yêu cầu phát triển ngành hàng sầu riêng trong giai đoạn hiện nay, ông Nguyễn Quốc Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhấn mạnh: “Thương hiệu sầu riêng xanh của Việt Nam sắp tới sẽ được thị trường quốc tế chấp nhận, với những thay đổi cơ bản liên quan đến quản lý chất lượng. Do vậy, chúng ta phải chuyển từ sản xuất theo sản lượng sang chất lượng. Đây là yêu cầu hết sức quan trọng. Để nâng cao chất lượng, phải quan tâm đến an toàn thực phẩm, dư lượng kim loại nặng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Đồng thời, cần có sự liên kết, hợp tác giữa doanh nghiệp, cá nhân và các hợp tác xã, hình thành vùng nguyên liệu tập trung để cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, qua đó giảm chi phí”.

Chuyển đổi xanh đang mở ra hướng phát triển mới cho ngành hàng sầu riêng, từ thay đổi phương thức canh tác, kiểm soát chất lượng đến tổ chức lại chuỗi sản xuất và tiêu thụ. Đây không chỉ là giải pháp đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu ngày càng khắt khe, mà còn là nền tảng để nâng cao giá trị, giữ vững thị trường và phát triển ngành hàng sầu riêng theo hướng bền vững.