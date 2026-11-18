Ngày 17/11, UBND TP.HCM ban hành Quyết định số 7645/QĐ-UBND phê duyệt phương án và kế hoạch sắp xếp, xử lý nhà, đất công thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố. Việc sắp xếp nhằm bảo đảm trụ sở làm việc sau khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời đưa các cơ sở dôi dư vào sử dụng phù hợp.

Chuyển đổi công năng 70 cơ sở nhà, đất công

Theo kết quả rà soát đến ngày 25/9, TP.HCM có 10.257 cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi sắp xếp, xử lý. Trong đó, khối UBND cấp xã quản lý 8.626 cơ sở, chiếm khoảng 84% tổng số cơ sở được rà soát.

Theo phương án, TP.HCM giữ lại 9.849 cơ sở để tiếp tục sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. Trong đó, 9.735 cơ sở do các đơn vị đang quản lý tiếp tục sử dụng, 71 cơ sở thực hiện điều hòa nội bộ giữa các đơn vị thuộc Thành phố và 44 cơ sở tiếp nhận từ Trung ương được bố trí sử dụng.

Trụ sở Trung tâm hành chính công TP Thủ Đức (cũ) đang bỏ không (ảnh: Hà Khánh)

70 cơ sở được định hướng chuyển đổi công năng, phục vụ các lĩnh vực thiết yếu, gồm 32 cơ sở văn hóa, 31 cơ sở giáo dục, 6 cơ sở y tế và 1 cơ sở khoa học, công nghệ.

Có 320 cơ sở thuộc diện thu hồi, gồm 258 cơ sở thuộc Thành phố và 62 cơ sở do Trung ương chuyển giao về địa phương. Ngoài ra, 12 cơ sở tiếp tục được nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý theo quy định.

Khai thác hiệu quả từng cơ sở nhà, đất

TP.HCM gắn việc sắp xếp trụ sở với xác định mục đích sử dụng và đầu mối quản lý, khai thác nhà, đất công. Tùy vị trí, hiện trạng và quy định pháp luật, các cơ sở dôi dư hoặc không còn nhu cầu sử dụng sẽ được xem xét chuyển đổi công năng, thu hồi để giao đơn vị có chức năng quản lý, khai thác hoặc đưa vào quỹ đất phục vụ phát triển đô thị.

Thành phố định hướng chuyển đổi công năng 70 cơ sở để phục vụ văn hóa, giáo dục, y tế và khoa học, công nghệ. Các cơ sở thuộc diện thu hồi sẽ được quản lý tập trung, với đầu mối chịu trách nhiệm rõ ràng, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và tránh tình trạng bỏ trống, xuống cấp hoặc sử dụng sai công năng.

TP.HCM gắn việc sắp xếp trụ sở với xác định mục đích sử dụng và đầu mối quản lý, khai thác nhà, đất công (ảnh minh họa: Hà An)

Trong 129 cơ sở nhà, đất thuộc danh mục Trung ương chuyển giao, TP.HCM đã tiếp nhận 117 cơ sở. Thành phố bố trí 44 cơ sở cho các cơ quan, đơn vị tiếp tục sử dụng, định hướng chuyển đổi công năng 7 cơ sở, giao 62 cơ sở cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng và 2 cơ sở cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, khai thác. Hai cơ sở còn lại đang được nghiên cứu phương án xử lý.

Với 12 cơ sở chưa hoàn tất thủ tục tiếp nhận, TP.HCM tiếp tục phối hợp với các cơ quan Trung ương để hoàn thành bàn giao và xác định phương án sử dụng.

UBND TP.HCM giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND cấp xã triển khai phương án. Trọng tâm là đẩy nhanh bàn giao, tiếp nhận tài sản dôi dư, hoàn tất thủ tục pháp lý và giao tài sản cho đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng. Thành phố yêu cầu sử dụng nhà, đất công đúng mục đích, tránh để cơ sở bỏ trống, xuống cấp hoặc gây lãng phí.