Khám phá BMW X5 2027 vừa ra mắt, "lột xác" hoàn toàn so với bản tiền nhiệm

BMW X5 thế hệ mới lột xác với thiết kế Neue Klasse

Sau gần ba thập kỷ kể từ lần đầu ra mắt, BMW X5 bước sang thế hệ thứ năm với diện mạo hoàn toàn mới. Mẫu SUV áp dụng ngôn ngữ thiết kế Neue Klasse, sở hữu các đường nét tối giản hơn, lưới tản nhiệt hình quả thận mỏng tích hợp đèn viền, cụm đèn LED trước sắc nét và tay nắm cửa truyền thống được thay bằng các “winglet” gắn trên mép cửa nhằm cải thiện tính khí động học.

Chiếc X5 sản xuất tại Mỹ mang đến những ý tưởng riêng, chẳng hạn như biểu tượng đèn chữ X kép mới kết hợp đèn pha, đèn báo rẽ và đèn chạy ban ngày thành một yếu tố duy nhất. Chiều dài tổng thể gần như không thay đổi nhưng trục cơ sở được kéo dài, giúp không gian hàng ghế sau rộng rãi hơn. Xe có tùy chọn mâm lên tới 23 inch cùng nhiều màu sơn ngoại thất mới.

Một thay đổi đáng chú ý là BMW đã loại bỏ cửa hậu chia đôi đặc trưng từng gắn bó với X5 trong nhiều thế hệ, thay bằng cửa cốp liền khối nhằm tối ưu thiết kế và khả năng đóng mở bằng điện.

Nội thất số hóa, lần đầu xuất hiện BMW iX5 thuần điện

Bên trong, BMW đã đầu tư mạnh vào cả vật liệu và công nghệ. Khoang lái được thiết kế hoàn toàn mới với triết lý tối giản. Xe sử dụng màn hình trung tâm 17,9 inch chạy hệ điều hành BMW Operating System X, kết hợp hệ thống BMW Panoramic Vision hiển thị thông tin trải dài ở chân kính lái. Khách hàng cũng có thể lựa chọn màn hình riêng cho hành khách phía trước.

Danh mục động cơ của BMW X5 2027 trở nên phong phú nhất từ trước đến nay với 5 lựa chọn gồm động cơ xăng mild-hybrid, diesel, plug-in hybrid, thuần điện và hydrogen. Với phiên bản dẫn động cầu sau X5 40 và phiên bản dẫn động bốn bánh xDrive, được trang bị động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng 3.0 lít tăng áp, sản sinh công suất 394 mã lực (400 PS) và mô-men xoắn 428 lb-ft (580 Nm), hỗ trợ bởi hệ thống hybrid nhẹ 48V. Những con số này tăng 19 mã lực (19 PS) và 45 lb-ft (61 Nm) so với X5 40 đời 2026, và giúp giảm thời gian tăng tốc từ 0-60 mph (97 km/h) xuống còn 5,1 giây (hoặc hơn một hoặc hai giây đối với phiên bản RWD 40).

Phiên bản X5 50e AWD kết hợp động cơ sáu xi-lanh thẳng hàng đó với một động cơ điện 194 mã lực (197 PS) cho tổng công suất – không thay đổi so với phiên bản năm 2026 - là 483 mã lực (490 PS) và mô-men xoắn 516 lb-ft (700 Nm). Xe vẫn tăng tốc từ 0 đến 60 dặm/giờ trong 4,6 giây như trước, nhưng có thể chạy được tới 71 km (44 dặm) thay vì 63 km (39 dặm) chỉ bằng năng lượng điện, vì pin đã được nâng cấp từ 19,2 kWh lên 26,5 kWh.

Đáng chú ý nhất là phiên bản BMW iX5 60 xDrive, mẫu X5 thuần điện đầu tiên trong lịch sử. Xe sử dụng hệ thống điện 800V thế hệ mới, hai mô-tơ điện cho công suất khoảng 570 mã lực, pin dung lượng 141 kWh và phạm vi hoạt động ước tính lên tới khoảng 435 dặm (khoảng 700 km theo chuẩn EPA).

Hệ thống 800V hỗ trợ sạc DC lên đến 460 kW, giúp sạc pin từ 10% lên 80% chỉ trong 22 phút. BMW ước tính bạn có thể tăng thêm khoảng 274 km quãng đường di chuyển chỉ trong 10 phút. Ngoài ra còn có tính năng sạc hai chiều, vì vậy iX5 có thể cung cấp điện cho nhà bạn hoặc thậm chí cho một chiếc xe điện khác khi cần thiết.

Ra mắt toàn cầu từ cuối năm 2026

BMW sẽ bắt đầu sản xuất X5 thế hệ mới tại nhà máy Spartanburg (Mỹ) từ tháng 8/2026. Các phiên bản xăng, diesel và plug-in hybrid sẽ được bán ra từ cuối năm 2026, trong khi iX5 thuần điện dự kiến đến tay khách hàng vào đầu năm 2027. Phiên bản sử dụng pin nhiên liệu hydro sẽ được bổ sung sau đó.

Giá khởi điểm là 71.250 USD (khoảng 1,87 tỷ đồng) cho phiên bản X5 40 cơ bản, và tăng lên 73.550 USD (xấp xỉ 1,94 tỷ đồng) cho phiên bản dẫn động bốn bánh (AWD). Phiên bản hybrid cắm điện 50e xDrive có giá từ 78.950 USD (khoảng 2,08 tỷ đồng), trong khi phiên bản điện iX5 60 AWD có giá 81.250 USD (khoảng 2,14 tỷ đồng). Tất cả các mức giá này đều tăng 1.500 USD so với phiên bản năm 2026, nhưng ít nhất phí vận chuyển 1.450 đô la (đã bao gồm trong các mức giá đó) vẫn không thay đổi.

Với thế hệ mới, BMW không chỉ làm mới thiết kế mà còn đưa X5 trở thành một trong những mẫu SUV hạng sang có dải hệ truyền động đa dạng nhất trên thị trường, đáp ứng xu hướng điện hóa nhưng vẫn duy trì các lựa chọn động cơ đốt trong truyền thống.