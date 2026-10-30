Hyundai Palisade Hybrid bắt đầu bàn giao tại Việt Nam, giá từ 1,499 tỷ đồng

Sau khi chính thức ra mắt và công bố giá bán tại Việt Nam vào tháng 10/2026, Hyundai Palisade Hybrid đã bước vào giai đoạn phân phối thương mại. Theo thông tin từ Hyundai Thành Công Việt Nam, những chiếc xe đầu tiên được xuất xưởng và vận chuyển đến hệ thống đại lý ủy quyền trên toàn quốc từ ngày 28/10, trước khi bắt đầu bàn giao đến khách hàng vào ngày 30/10.

Việc đưa Palisade Hybrid ra thị trường đánh dấu bước mở rộng danh mục xe sử dụng công nghệ điện hóa của Hyundai tại Việt Nam. Đây cũng là phiên bản Hybrid của Palisade thế hệ mới, mẫu SUV cỡ lớn giữ vị trí đầu bảng trong danh mục xe du lịch Hyundai đang phân phối.

Khác với thế hệ trước chỉ sử dụng động cơ đốt trong, Palisade Hybrid kết hợp động cơ xăng tăng áp và mô-tơ điện, hướng tới cân bằng giữa công suất vận hành và mức tiêu thụ nhiên liệu. Mẫu xe được sản xuất tại nhà máy Hyundai Thành Công trong nước.

Hyundai Palisade Hybrid bắt đầu được giao tới khách hàng, khu vực miền Bắc sẽ nhận xe từ 30/10, còn miền Trung và miền Nam dự kiến bắt đầu bàn giao từ đầu tháng 11/2026.

Khách hàng miền Bắc nhận xe trước, miền Nam từ đầu tháng 11

Theo kế hoạch phân phối, Hyundai Thành Công Việt Nam triển khai hoạt động bàn giao và trưng bày Palisade Hybrid tại hệ thống đại lý ủy quyền trên toàn quốc từ ngày 30/10.

Tuy nhiên, thời gian khách hàng nhận xe thực tế có sự khác biệt giữa các khu vực do khoảng cách vận chuyển và tiến độ phân phối.

Cụ thể, khách hàng tại miền Bắc dự kiến bắt đầu nhận xe từ ngày 30/10. Tại miền Trung và miền Nam, những chiếc Palisade Hybrid đầu tiên sẽ được bàn giao từ đầu tháng 11/2026.

Hãng đặt mục tiêu hoàn thành việc giao xe cho nhóm khách hàng đặt mua sớm trong tháng 10 và tháng 11/2026. Đối với các hợp đồng phát sinh từ tháng 11, thời gian nhận xe dự kiến chuyển sang tháng 12/2026, tùy tình hình sản xuất, vận chuyển và phân bổ xe tại từng đại lý.

Để thực hiện kế hoạch này, nhà máy Hyundai Thành Công đang phối hợp với hệ thống đại lý điều chỉnh sản lượng, vận chuyển và phân phối theo nhu cầu từng khu vực. Thời gian bàn giao cụ thể sẽ được cập nhật trực tiếp đến khách hàng.

Cùng với hoạt động giao xe, Hyundai Thành Công tổ chức trưng bày Palisade Hybrid tại các đại lý, giúp người mua tìm hiểu trực tiếp thiết kế, không gian nội thất, các trang bị và công nghệ vận hành trước khi quyết định lựa chọn.

Việc đưa xe đến đại lý cũng tạo điều kiện để khách hàng đánh giá thực tế kích thước, vị trí ghế ngồi, không gian sử dụng và các tính năng thay vì chỉ tham khảo thông tin giới thiệu sản phẩm.

Hyundai Palisade Hybrid có gì đáng chú ý?

Palisade Hybrid thế hệ mới sử dụng ngôn ngữ thiết kế Bold Premium với ngoại hình vuông vức, phần đầu xe lớn và các đường nét thân xe đơn giản. Thiết kế này tiếp tục định hướng của Palisade trong phân khúc SUV cỡ lớn, tập trung vào không gian sử dụng và khả năng phục vụ gia đình nhiều thành viên.

Phần đầu xe được thiết kế theo phương thẳng đứng, kết hợp cụm đèn LED và các chi tiết tạo hình nằm ngang. Thân xe có tỷ lệ lớn, hướng đến việc tối ưu không gian dành cho hành khách ở cả ba hàng ghế.

Bên trong, Palisade Hybrid được phát triển theo hướng chú trọng tiện nghi và tính thực dụng. Xe có các cấu hình 7 hoặc 8 chỗ ngồi, phù hợp với nhu cầu sử dụng gia đình hoặc thường xuyên di chuyển đường dài.

Tùy phiên bản, khách hàng có thể lựa chọn cách bố trí ghế phù hợp với nhu cầu sử dụng. Trong đó, cấu hình 7 chỗ tập trung vào không gian dành cho hành khách, còn cấu hình 8 chỗ ưu tiên khả năng chuyên chở nhiều người hơn.

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất trên Palisade thế hệ mới là hệ truyền động Hyundai Turbo Hybrid TMED-II. Hệ thống này kết hợp động cơ xăng tăng áp Smartstream 2.5 T-GDi với hai mô-tơ điện, tạo tổng công suất 334 mã lực và mô-men xoắn cực đại 460 Nm.

Sức mạnh được truyền qua hộp số tự động 6 cấp. Việc kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện cho phép hệ thống điều phối nguồn lực vận hành theo từng điều kiện di chuyển, đặc biệt khi tăng tốc hoặc hoạt động trong khu vực đô thị.

Theo số liệu được Hyundai Thành Công công bố dựa trên kết quả của Cục Đăng kiểm Việt Nam, Palisade Hybrid có mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp từ 6,1 lít/100 km.

Tuy nhiên, đây là mức tiêu thụ theo điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn. Lượng nhiên liệu sử dụng thực tế có thể thay đổi tùy mật độ giao thông, điều kiện đường sá, tải trọng, cách lái xe và mức độ sử dụng điều hòa.

Với một mẫu SUV cỡ lớn sử dụng hệ truyền động Hybrid, khả năng tiết kiệm nhiên liệu là yếu tố đáng chú ý bên cạnh công suất động cơ và không gian nội thất. Dù vậy, hiệu quả vận hành thực tế vẫn cần được đánh giá qua các bài thử nghiệm độc lập trong điều kiện sử dụng tại Việt Nam.

Tại thị trường Việt Nam, Hyundai Palisade Hybrid được phân phối với 3 phiên bản gồm Prestige, Calligraphy 8 chỗ và Calligraphy 7 chỗ; cùng mức giá bán lẻ khuyến nghị, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), cụ thể như sau:

- Palisade Hybrid Prestige gia 1,499 tỷ đồng

- Palisade Hybrid Calligraphy 8 chỗ giá 1,689 tỷ đồng

- Palisade Hybrid Calligraphy 7 chỗ giá 1,699 tỷ đồng

Mức chênh lệch giữa phiên bản Prestige và Calligraphy cao nhất là 200 triệu đồng. Trong khi đó, hai cấu hình Calligraphy 7 chỗ và 8 chỗ chênh nhau 10 triệu đồng.

Mẫu xe có sáu lựa chọn màu ngoại thất gồm trắng, bạc, xanh tối, đỏ đô, đen và xanh lục bảo, cùng hai tùy chọn màu nội thất nâu và đen.

Về chính sách hậu mãi, Hyundai Thành Công áp dụng thời hạn bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km đối với xe và 8 năm hoặc 160.000 km đối với hệ thống pin Hybrid, tùy điều kiện nào đến trước.