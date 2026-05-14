中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thị trường ô tô Việt Nam tháng 4/2026: Nhiều phân khúc sụt giảm doanh số

Thứ Năm, 07:00, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau nhịp phục hồi mạnh mẽ trong tháng 3/2026, thị trường ô tô Việt Nam bất ngờ chững lại trong tháng 4/2026 với sự sụt giảm doanh số ở hầu hết các phân khúc và thương hiệu.

Theo báo cáo bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số của các thành viên trong tháng 4/2026 đạt 31.937 xe. Dù tăng 8% so với cùng kỳ năm 2025, nhưng so với tháng liền trước, toàn thị trường lại đánh dấu mức sụt giảm tới 17%.

Cụ thể, phân khúc xe du lịch tiếp tục chiếm thị phần lớn nhất với doanh số chỉ đạt 21.284 chiếc, tương ứng mức giảm 14% so với tháng 3/2026, xe thương mại bán ra 9.805 chiếc, giảm mạnh 26%, trong khi xe chuyên dụng có 848 chiếc được tiêu thụ, ghi nhận mức tăng tới 62%.

thi truong o to viet nam thang 4 2026 nhieu phan khuc sut giam doanh so hinh anh 1
Ảnh minh họa

Xét về nguồn gốc xuất xứ, tháng 4 vừa qua chứng kiến sự sụt giảm ở cả hai nhóm xe nhập khẩu và xe lắp ráp trong nước. Số liệu thống kê từ VAMA cho thấy doanh số xe lắp ráp trong nước (CKD) đạt 13.924 chiếc, giảm 11% so với tháng 3/2026. Trong khi đó, các dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) ghi nhận mức giảm sâu tới 22% khi đạt doanh số 18.013 chiếc.

Về phân khúc xe điện hóa, doanh số xe hybrid (HEV) trong tháng 4 đạt 1.723 xe, giảm tới 26% so với tháng 3 nhưng vẫn duy trì mức tăng trưởng 53% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 4 tháng đầu năm, dòng xe xăng lai điện này đã bán ra 6.848 xe tại Việt Nam, tăng 86% so với cùng kỳ năm 2025. 

Bất ngờ nhất là việc có tới 49 xe Ford Mustang Mach-E được bán ra thị trường, đây là con số đột biến vì trước đó chỉ có duy nhất 1 xe thuần điện này được người tiêu dùng Việt Nam tiêu thụ suốt 3 tháng đầu năm. 

thi truong o to viet nam thang 4 2026 nhieu phan khuc sut giam doanh so hinh anh 2
Dooanh số các phân khúc xe trong tháng 4/2026 và các tháng cùng kỳ 2025, tháng 3/2026

Tuy nhiên, mảng xe thuần điện tiếp tục chứng kiến sự thống trị tuyệt đối của VinFast. Thương hiệu này đã bàn giao thành công 24.774 ô tô điện trong tháng 4, với mẫu Limo Green vẫn dẫn đầu doanh số, đạt 6.480 xe, theo sau là bộ đôi VF 3 (5.273 xe) và VF 5 (4.732 xe).

Trong khi đó, Hyundai Thành Công thông báo chỉ đạt doanh số 3.904 xe trong tháng vừa qua, sụt giảm 14,1% so với tháng trước. Ford cũng ghi nhận một tháng kinh doanh kém khả quan khi bán ra 2.866 xe, giảm sâu 37%. Mitsubishi vẫn duy trì sự ổn định ở mảng xe đô thị với Xforce đạt 1.250 chiếc. Tuy nhiên, Toyota vẫn là hãng xe đứng đầu trong số các thương hiệu ô tô sử dụng động cơ đốt trong, đạt tới 6.378 xe bán ra, giảm 22% so với tháng trước nhưng tăng trưởng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường tháng 4/2026 ghi nhận hàng loạt mẫu xe rơi vào tình trạng tụt doanh số thảm hại. Honda không ghi nhận chiếc nào bán ra đối với các mẫu Accord, Civic và Civic Type R, trong khi Toyota cũng góp mặt với Corolla Hybrid và Wigo đều chung mức doanh số 0 chiếc. 

Nhịp điều chỉnh trong tháng 4 được đánh giá là diễn biến dễ hiểu sau giai đoạn tăng trưởng nóng của quý I/2026, đồng thời phản ánh rõ tâm lý chần chừ của người tiêu dùng trong giai đoạn các hãng ráo riết xả kho và chuẩn bị đón loạt xe mới chào hè.

CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
Tag: thị trường xe doanh số xe báo cáo thị trường ô tô thị trường ô tô tháng 4 doanh số các hãng xe giá xe xe bạn chạy nhất xe bán chậm nhất
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Triển lãm ô tô Việt Nam tiếp tục lỡ hẹn
Triển lãm ô tô Việt Nam tiếp tục lỡ hẹn

VOV.VN - Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) chính thức thông báo Triển lãm ô tô Việt Nam (Vietnam Motor Show - VMS) sẽ không được tổ chức vào năm 2026. Quyết định này được đưa ra sau một quá trình cân nhắc kỹ lưỡng và phản ánh sự đồng thuận của các thành viên VAMA.

Triển lãm ô tô Việt Nam tiếp tục lỡ hẹn

Triển lãm ô tô Việt Nam tiếp tục lỡ hẹn

VOV.VN - Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) chính thức thông báo Triển lãm ô tô Việt Nam (Vietnam Motor Show - VMS) sẽ không được tổ chức vào năm 2026. Quyết định này được đưa ra sau một quá trình cân nhắc kỹ lưỡng và phản ánh sự đồng thuận của các thành viên VAMA.

Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026: Xe Nhật chiếm đa số
Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026: Xe Nhật chiếm đa số

VOV.VN - Trong Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026 thì có tới 8 mẫu xe tới từ các thương hiệu Nhật Bản - Toyota, Suzuki, Isuzu, còn lại hai mẫu xe đến từ Hàn Quốc (Hyundai Elantra) và Mỹ (Ford Mustang Mach-E).

Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026: Xe Nhật chiếm đa số

Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026: Xe Nhật chiếm đa số

VOV.VN - Trong Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026 thì có tới 8 mẫu xe tới từ các thương hiệu Nhật Bản - Toyota, Suzuki, Isuzu, còn lại hai mẫu xe đến từ Hàn Quốc (Hyundai Elantra) và Mỹ (Ford Mustang Mach-E).

Cuộc chiến giữ ngôi vương ngày càng khốc liệt, khiến Mazda CX-5 tiếp tục giảm giá
Cuộc chiến giữ ngôi vương ngày càng khốc liệt, khiến Mazda CX-5 tiếp tục giảm giá

VOV.VN - Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam những tháng đầu năm 2026 đang chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt, mẫu Mazda CX-5 lại một lần nữa khiến các đối thủ phải “nóng ruột” khi tiếp tục điều chỉnh giảm giá sâu.

Cuộc chiến giữ ngôi vương ngày càng khốc liệt, khiến Mazda CX-5 tiếp tục giảm giá

Cuộc chiến giữ ngôi vương ngày càng khốc liệt, khiến Mazda CX-5 tiếp tục giảm giá

VOV.VN - Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam những tháng đầu năm 2026 đang chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt, mẫu Mazda CX-5 lại một lần nữa khiến các đối thủ phải “nóng ruột” khi tiếp tục điều chỉnh giảm giá sâu.

Thay đổi điều kiện nâng hạng giấy phép lái xe ô tô từ 1/7
Thay đổi điều kiện nâng hạng giấy phép lái xe ô tô từ 1/7

VOV.VN - Từ 1/7, những người có nhu cầu nâng hạng giấy phép lái xe (GPLX) sẽ được áp dụng theo quy định mới được ban hành tại Thông tư 17/2026.

Thay đổi điều kiện nâng hạng giấy phép lái xe ô tô từ 1/7

Thay đổi điều kiện nâng hạng giấy phép lái xe ô tô từ 1/7

VOV.VN - Từ 1/7, những người có nhu cầu nâng hạng giấy phép lái xe (GPLX) sẽ được áp dụng theo quy định mới được ban hành tại Thông tư 17/2026.

Hàn Quốc xuất khẩu hơn 76 triệu ô tô các loại trong 50 năm qua
Hàn Quốc xuất khẩu hơn 76 triệu ô tô các loại trong 50 năm qua

VOV.VN - Hàn Quốc vừa công bố một số liệu thống kê gây chú ý và chứng tỏ sức phát triển mạnh mẽ trong công nghiệp ô tô của nước này. 

Hàn Quốc xuất khẩu hơn 76 triệu ô tô các loại trong 50 năm qua

Hàn Quốc xuất khẩu hơn 76 triệu ô tô các loại trong 50 năm qua

VOV.VN - Hàn Quốc vừa công bố một số liệu thống kê gây chú ý và chứng tỏ sức phát triển mạnh mẽ trong công nghiệp ô tô của nước này. 

Huyndai và KAI hợp tác phát triển taxi bay tại Hàn Quốc
Huyndai và KAI hợp tác phát triển taxi bay tại Hàn Quốc

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch vụ giao thông trên không tầm thấp đang thu hút nguồn lực từ nhiều quốc gia, 2 doanh nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc trong công nghiệp ô tô và công nghệ hàng không vừa bắt tay nhau nhằm phát triển Hệ thống di chuyển hàng không tiên tiến.

Huyndai và KAI hợp tác phát triển taxi bay tại Hàn Quốc

Huyndai và KAI hợp tác phát triển taxi bay tại Hàn Quốc

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch vụ giao thông trên không tầm thấp đang thu hút nguồn lực từ nhiều quốc gia, 2 doanh nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc trong công nghiệp ô tô và công nghệ hàng không vừa bắt tay nhau nhằm phát triển Hệ thống di chuyển hàng không tiên tiến.

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn