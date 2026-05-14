Thị trường ô tô Việt Nam tháng 4/2026: Nhiều phân khúc sụt giảm doanh số

Theo báo cáo bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số của các thành viên trong tháng 4/2026 đạt 31.937 xe. Dù tăng 8% so với cùng kỳ năm 2025, nhưng so với tháng liền trước, toàn thị trường lại đánh dấu mức sụt giảm tới 17%.

Cụ thể, phân khúc xe du lịch tiếp tục chiếm thị phần lớn nhất với doanh số chỉ đạt 21.284 chiếc, tương ứng mức giảm 14% so với tháng 3/2026, xe thương mại bán ra 9.805 chiếc, giảm mạnh 26%, trong khi xe chuyên dụng có 848 chiếc được tiêu thụ, ghi nhận mức tăng tới 62%.

Xét về nguồn gốc xuất xứ, tháng 4 vừa qua chứng kiến sự sụt giảm ở cả hai nhóm xe nhập khẩu và xe lắp ráp trong nước. Số liệu thống kê từ VAMA cho thấy doanh số xe lắp ráp trong nước (CKD) đạt 13.924 chiếc, giảm 11% so với tháng 3/2026. Trong khi đó, các dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) ghi nhận mức giảm sâu tới 22% khi đạt doanh số 18.013 chiếc.

Về phân khúc xe điện hóa, doanh số xe hybrid (HEV) trong tháng 4 đạt 1.723 xe, giảm tới 26% so với tháng 3 nhưng vẫn duy trì mức tăng trưởng 53% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 4 tháng đầu năm, dòng xe xăng lai điện này đã bán ra 6.848 xe tại Việt Nam, tăng 86% so với cùng kỳ năm 2025.

Bất ngờ nhất là việc có tới 49 xe Ford Mustang Mach-E được bán ra thị trường, đây là con số đột biến vì trước đó chỉ có duy nhất 1 xe thuần điện này được người tiêu dùng Việt Nam tiêu thụ suốt 3 tháng đầu năm.

Dooanh số các phân khúc xe trong tháng 4/2026 và các tháng cùng kỳ 2025, tháng 3/2026

Tuy nhiên, mảng xe thuần điện tiếp tục chứng kiến sự thống trị tuyệt đối của VinFast. Thương hiệu này đã bàn giao thành công 24.774 ô tô điện trong tháng 4, với mẫu Limo Green vẫn dẫn đầu doanh số, đạt 6.480 xe, theo sau là bộ đôi VF 3 (5.273 xe) và VF 5 (4.732 xe).

Trong khi đó, Hyundai Thành Công thông báo chỉ đạt doanh số 3.904 xe trong tháng vừa qua, sụt giảm 14,1% so với tháng trước. Ford cũng ghi nhận một tháng kinh doanh kém khả quan khi bán ra 2.866 xe, giảm sâu 37%. Mitsubishi vẫn duy trì sự ổn định ở mảng xe đô thị với Xforce đạt 1.250 chiếc. Tuy nhiên, Toyota vẫn là hãng xe đứng đầu trong số các thương hiệu ô tô sử dụng động cơ đốt trong, đạt tới 6.378 xe bán ra, giảm 22% so với tháng trước nhưng tăng trưởng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường tháng 4/2026 ghi nhận hàng loạt mẫu xe rơi vào tình trạng tụt doanh số thảm hại. Honda không ghi nhận chiếc nào bán ra đối với các mẫu Accord, Civic và Civic Type R, trong khi Toyota cũng góp mặt với Corolla Hybrid và Wigo đều chung mức doanh số 0 chiếc.

Nhịp điều chỉnh trong tháng 4 được đánh giá là diễn biến dễ hiểu sau giai đoạn tăng trưởng nóng của quý I/2026, đồng thời phản ánh rõ tâm lý chần chừ của người tiêu dùng trong giai đoạn các hãng ráo riết xả kho và chuẩn bị đón loạt xe mới chào hè.