Toyota Việt Nam triệu hồi Land Cruiser Prado do lỗi cụm đồng hồ

Toyota Việt Nam (TMV) đã triển khai đợt triệu hồi tiếp theo đối với mẫu Land Cruiser Prado để cập nhật phần mềm điều khiển cụm đồng hồ táp lô.

Đợt triệu hồi được thực hiện chính thức từ ngày 30/06/2026 tại tất cả các đại lý Toyota trên toàn quốc, TMV cho biết, số lượng ô tô Land Cruiser Prado bị ảnh hưởng tại Việt Nam lên tới 563 xe, được sản xuất từ ngày 17/7/2024 đến 23/6/2025.

Số lượng ô tô Land Cruiser Prado bị ảnh hưởng tại Việt Nam được sản xuất từ ngày 17/7/2024 đến 23/6/2025.

Theo thông báo, đồng hồ táp lô 12,3 inch ở bảng táp lô của các xe trong diện ảnh hưởng có thể gặp lỗi phần mềm của đồng hồ, khiến khu vực hiển thị đồ họa 3D trên đồng hồ có thể không hiển thị, điều này gây tình trạng các đèn báo như đèn báo về áp suất dầu động cơ, nhiệt độ nước làm mát, đèn báo sạc cũng như các cảnh báo khác có thể không hiển thị trên cụm đồng hồ.

Khách hàng sở hữu xe trong diện ảnh hưởng sẽ nhận được thông báo từ đại lý Toyota để mang phương tiện đến kiểm tra và cập nhật lại phần mềm điều khiển cụm đồng hồ táp lô. Thời gian kiểm tra và sửa chữa/cập nhật dự kiến khoảng 0,9 – 1,6 giờ/xe.

Đối với các xe Toyota nhập khẩu không chính hãng thuộc diện ảnh hưởng của đợt triệu hồi này, khi nhận được yêu cầu từ chủ xe, Toyota Việt Nam sẽ kiểm tra thông tin và cập nhật miễn phí cho khách hàng sau khi vấn đề được xác nhận và phê duyệt.