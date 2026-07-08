Đắk Lắk triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 195 tỷ đồng

Trước đó, sau thời gian theo dõi, thu thập tài liệu về đường dây cá độ bóng đá, ngày 21/6, nhiều tổ công tác đồng loạt khám xét các địa điểm tại các xã Sơn Hòa, Suối Trai, Tuy An Nam (tỉnh Đắk Lắk) và xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai). Lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu, phương tiện, vật chứng liên quan; đưa 8 đối tượng về làm việc và triệu tập thêm 4 đối tượng để phục vụ điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ các đối tượng trong đường dây. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 8/2025 đến tháng 6/2026, các đối tượng đã tổ chức cá độ bóng đá trên Internet với tổng số tiền giao dịch khoảng 195 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, đường dây hoạt động theo phương thức nhiều cấp, nhiều "đại lý". Sau khi nhận tài khoản cá độ từ cấp trên, các đối tượng tiếp tục chia tách, tạo tài khoản cấp dưới giao cho người khác tham gia cá độ các trận bóng đá quốc tế, trong đó có nhiều trận thuộc World Cup 2026.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Ngọc Từ (SN 1990, trú thôn Hòa Đa, xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk) và Hồ Công Vũ (SN 1990, trú thôn Tân An, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội "Tổ chức đánh bạc".

Điều tra viên đấu tranh với đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Cơ quan điều tra cũng khởi tố 10 bị can về tội "Đánh bạc" gồm: Hoàng Ngọc Anh Hoang (sinh năm 1986), Nguyễn Công Hưng (sinh năm 1972), Hà Quốc Oanh (sinh năm 1986), Hồ Thế Anh (sinh năm 1992), Lê Văn Bình (sinh năm 1984), Nguyễn Hữu Vũ (sinh năm 1977), Nguyễn Ngọc Hoàng (sinh năm 1987), Võ Văn Bình (sinh năm 1994), Huỳnh Văn Giang (sinh năm 1987) và Ngô Thế Dũ (sinh năm 2004).

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Bắt 85 đối tượng trong 2 đường dây cá độ bóng đá giao dịch 3.500 tỷ đồng VOV.VN - Công an TP.HCM vừa triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch hơn 3.500 tỷ đồng, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 85 đối tượng.