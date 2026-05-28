  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Cải chính

Khởi tố kẻ mua lợn dịch về giết mổ, bán cho tiểu thương nhiều chợ dân sinh

Thứ Năm, 19:16, 28/05/2026
VOV.VN - Lợi dụng tình hình dịch bệnh, đối tượng Nguyễn Hữu Cường (trú tại thôn 7, xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đã thu mua lợn bệnh với giá rẻ, mang về giết mổ rồi phân phối cho các tiểu thương tại nhiều chợ dân sinh để kiếm lời bất chính.

Ngày 28/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Cường (SN 1968, trú tại thôn 7, xã Thạch Hà) về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét tại nhà Nguyễn Hữu Cường. Ảnh: CAHT

Trước đó, qua công tác bám nắm địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an xã Đồng Tiến phát hiện một đường dây chuyên thu gom lợn nhiễm bệnh đem đi tiêu thụ.

Vào ngày 11/5/2026, các trinh sát bắt quả tang đối tượng Đ.V.T (trú tại xã Đồng Tiến) đang vận chuyển lợn bệnh đến bán cho Nguyễn Hữu Cường. Tiếp tục đột kích vào nhà riêng của Cường tại xã Thạch Hà, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng này đang xẻ thịt lợn ngay tại nhà. Tại hiện trường, công an thu giữ: một con lợn sống đang chờ giết mổ và gần 500kg thịt, xương và nội tạng lợn đã qua giết mổ, được tích trữ trong các tủ đông.

Nguyễn Hữu Cường được Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố. Ảnh: CAHT

Qua xét nghiệm mẫu phẩm, toàn bộ số lợn và sản phẩm từ lợn đang lưu giữ tại nhà Cường đều dương tính với virus Dịch tả lợn châu Phi.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hữu Cường khai nhận: Từ đầu năm 2026 đến nay, nhận thấy dịch bệnh bùng phát tại một số địa phương, Cường đã chủ động săn lùng, mua lại lợn ốm, lợn bệnh với giá rẻ. Sau khi giết mổ, Cường phân chia thịt rồi mang bán lại cho các tiểu thương tại hàng loạt chợ dân sinh thuộc khu vực Thạch Hà, Can Lộc, Việt Xuyên và các vùng lân cận để thu lợi bất chính.

Trần Sỹ Đức/VOV1
Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc mỏ đá sạt lở làm 3 người tử vong ở Thanh Hóa

VOV.VN - Liên quan vụ sạt lở tại mỏ đá ở xã Cẩm Tú khiến 3 công nhân tử vong, VKSND khu vực 12 - Thanh Hóa đã phê chuẩn khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lưu Văn Hải, Giám đốc Công ty TNHH Anh Tuấn để điều tra các sai phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Khởi tố giám đốc, kế toán doanh nghiệp gạch ở Phú Thọ trốn thuế hơn 4,4 tỷ đồng

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Giám đốc và Kế toán Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình để điều tra về hành vi “Trốn thuế” với số tiền hơn 4,4 tỷ đồng.

Khởi tố 13 đối tượng trộm sâm Ngọc Linh

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 13 bị can để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản” xảy ra tại xã Măng Ri.

Khởi tố nhóm đối tượng chặn xe, bắn vỡ kính ô tô ở Thái Nguyên

VOV.VN - Ngày 26/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan hành vi gây rối trật tự công cộng, sử dụng xe ô tô rượt đuổi, chặn đầu phương tiện và dùng súng tự chế bắn gây hư hỏng tài sản.

Khởi tố nguyên Chi cục trưởng Thi hành án dân sự Đồng Hới

VOV.VN - Viện KSND tối cao vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với nguyên Chi cục trưởng Thi hành án dân sự Đồng Hới về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Khởi tố thiếu niên dùng kiếm tấn công người khác ở Hà Nội

VOV.VN - Sau khi dùng kiếm đánh người gây thương tích tại xã An Khánh, hai thiếu niên ở Hà Nội đã bị Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

