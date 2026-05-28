Khởi tố kẻ mua lợn dịch về giết mổ, bán cho tiểu thương nhiều chợ dân sinh

Ngày 28/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Cường (SN 1968, trú tại thôn 7, xã Thạch Hà) về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Trước đó, qua công tác bám nắm địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an xã Đồng Tiến phát hiện một đường dây chuyên thu gom lợn nhiễm bệnh đem đi tiêu thụ.

Vào ngày 11/5/2026, các trinh sát bắt quả tang đối tượng Đ.V.T (trú tại xã Đồng Tiến) đang vận chuyển lợn bệnh đến bán cho Nguyễn Hữu Cường. Tiếp tục đột kích vào nhà riêng của Cường tại xã Thạch Hà, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng này đang xẻ thịt lợn ngay tại nhà. Tại hiện trường, công an thu giữ: một con lợn sống đang chờ giết mổ và gần 500kg thịt, xương và nội tạng lợn đã qua giết mổ, được tích trữ trong các tủ đông.

Qua xét nghiệm mẫu phẩm, toàn bộ số lợn và sản phẩm từ lợn đang lưu giữ tại nhà Cường đều dương tính với virus Dịch tả lợn châu Phi.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hữu Cường khai nhận: Từ đầu năm 2026 đến nay, nhận thấy dịch bệnh bùng phát tại một số địa phương, Cường đã chủ động săn lùng, mua lại lợn ốm, lợn bệnh với giá rẻ. Sau khi giết mổ, Cường phân chia thịt rồi mang bán lại cho các tiểu thương tại hàng loạt chợ dân sinh thuộc khu vực Thạch Hà, Can Lộc, Việt Xuyên và các vùng lân cận để thu lợi bất chính.