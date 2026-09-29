Làm gì để không trở thành nạn nhân tiếp theo?

VOV.VN - Dừng trước một lời mời hấp dẫn. Kiểm tra trước một thông tin đáng ngờ. Xác minh trước khi tin tưởng. Và lên tiếng khi nhận thấy dấu hiệu bất thường. Trong cuộc chiến với tội phạm trên không gian mạng, cẩn trọng thêm một bước có thể giúp chúng ta tránh trở thành nạn nhân tiếp theo.
VOV.VN - Sau một ngày xét xử, tối nay (24/9), TAND TP.Đà Nẵng đã tuyên án 5 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
VOV.VN - Ngày 24/9, Công an Hà Nội phát đi cảnh báo các đối tượng đang lợi dụng nhu cầu làm Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến để giả danh cơ quan chức năng, quảng cáo dịch vụ “cấp tốc”, dụ người dân chuyển tiền, cung cấp căn cước và dữ liệu cá nhân.
VOV.VN - Nhận điện thoại từ người lạ xưng công an, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để phục vụ việc “xác minh” vụ ma túy và khoản vay 6 tỷ đồng, cụ ông tỉnh táo đến công an trình báo và được hỗ trợ kịp thời trước thủ đoạn lừa đảo.