English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Làm gì để không trở thành nạn nhân tiếp theo?
Thứ Ba, 05:45, 29/09/2026

Làm gì để không trở thành nạn nhân tiếp theo?

VOV.VN - Dừng trước một lời mời hấp dẫn. Kiểm tra trước một thông tin đáng ngờ. Xác minh trước khi tin tưởng. Và lên tiếng khi nhận thấy dấu hiệu bất thường. Trong cuộc chiến với tội phạm trên không gian mạng, cẩn trọng thêm một bước có thể giúp chúng ta tránh trở thành nạn nhân tiếp theo.

VOV.VN trên Google News
00:00:00
Ngọc Toàn/VOV1
Podcast liên quan
5 án chung thân vụ lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng ở GFDI
5 án chung thân vụ lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng ở GFDI

VOV.VN - Sau một ngày xét xử, tối nay (24/9), TAND TP.Đà Nẵng đã tuyên án 5 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo “bẫy” lừa đảo người làm lý lịch tư pháp online
Cảnh báo “bẫy” lừa đảo người làm lý lịch tư pháp online

VOV.VN - Ngày 24/9, Công an Hà Nội phát đi cảnh báo các đối tượng đang lợi dụng nhu cầu làm Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến để giả danh cơ quan chức năng, quảng cáo dịch vụ “cấp tốc”, dụ người dân chuyển tiền, cung cấp căn cước và dữ liệu cá nhân.

Cụ ông tỉnh táo trước thủ đoạn giả danh công an để lừa đảo
Cụ ông tỉnh táo trước thủ đoạn giả danh công an để lừa đảo

VOV.VN - Nhận điện thoại từ người lạ xưng công an, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để phục vụ việc “xác minh” vụ ma túy và khoản vay 6 tỷ đồng, cụ ông tỉnh táo đến công an trình báo và được hỗ trợ kịp thời trước thủ đoạn lừa đảo.

Nghe nhiều

Khung pháp lý mới cho Công ty Quản lý tài sản: Gỡ nút thắt nợ xấu, dòng vốn
Khung pháp lý mới cho Công ty Quản lý tài sản: Gỡ nút thắt nợ xấu, dòng vốn
Không làm ngay không gian ngầm, TP.HCM sẽ mất 1 thế hệ để sửa sai
Không làm ngay không gian ngầm, TP.HCM sẽ mất 1 thế hệ để sửa sai
Ra mắt Tổng đài 24/7: Chung tay bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình
Ra mắt Tổng đài 24/7: Chung tay bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình
Trẻ em trước “cơn sóng” mạng xã hội: Cấm hay đồng hành?
Trẻ em trước “cơn sóng” mạng xã hội: Cấm hay đồng hành?
Đồng Tháp nhộn nhịp những chuyến tàu về từ biển khơi
Đồng Tháp nhộn nhịp những chuyến tàu về từ biển khơi