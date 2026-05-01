VOV.VN - "Đường tôi đi dài theo đất nước" do nhạc sĩ Vũ Trọng Hối sáng tác là một nhạc phẩm sống mãi với thời gian. Bài hát do NSƯT Bích Liên thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - "Đất nước trọn niềm vui" là ca khúc cách mạng bất hủ do nhạc sĩ Hoàng Hà sáng tác vào đêm 26/4/1975, thể hiện niềm hân hoan, rạo rực và hạnh phúc vô biên khi đất nước hoàn toàn giải phóng, non sông thống nhất. Bài hát do NSƯT Hữu Nội thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - "Lời ca dâng Bác" do nhạc sĩ Trọng Loan sáng tác là bài ca thiết tha, thành kính về tình cảm sâu nặng, thủy chung giữa Bác Hồ và đồng bào miền Nam trong kháng chiến. Bài hát do NSƯT Bích Vượng thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - "Người là niềm tin tất thắng" là một ca khúc anh hùng ca nổi tiếng, do nhạc sĩ Chu Minh sáng tác để tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định vai trò lãnh đạo vĩ đại của Người. Bài hát do NSND Trần Khánh thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.