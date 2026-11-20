Thứ Sáu, 21:00, 20/11/2026

Giai thoại về "Quận Gió"

VOV.VN - Quận Gió là một nhân vật thời Lê Thánh Tông nổi tiếng với tài siêu trộm, lấy tài sản của nhà giàu bất nghĩa để chia cho dân nghèo. Đôi khi con người ta làm nghề nghiệp đó chưa chắc đã vì mục đích xấu mà đơn giản chỉ vì bất chấp trộm cướp của nhà giàu tham quan để chia cho những người dân nghèo.