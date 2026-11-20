VOV.VN - Quận Gió là một nhân vật thời Lê Thánh Tông nổi tiếng với tài siêu trộm, lấy tài sản của nhà giàu bất nghĩa để chia cho dân nghèo. Đôi khi con người ta làm nghề nghiệp đó chưa chắc đã vì mục đích xấu mà đơn giản chỉ vì bất chấp trộm cướp của nhà giàu tham quan để chia cho những người dân nghèo.
VOV.VN - Ghen ghét trước tình yêu của đôi trai gái, tù trưởng tham lam đã tìm cách hãm hại chàng trai để cướp cô gái xinh đẹp. Nhờ trái cây quý của thần Kê Deo mà chàng trai đã chiến thắng tên tù trưởng, lấy được người mình yêu.
VOV.VN - Động Phong Nha là một hang động trong Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Vốn nổi tiếng là "Vương quốc của những hang động", Phong Nha vẫn luôn là một trong những địa điểm thu hút sự quan tâm của du khách trong nước và quốc tế.
VOV.VN - Câu chuyện gửi gắm những tầng ý nghĩa sâu sắc về triết lý sống, nguồn gốc thiên nhiên và đạo lý nhân văn của người Việt. Truyện lý giải sự hình thành của năm ngọn núi đá vôi kỳ vĩ bên bờ biển Đà Nẵng – Quảng Nam (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ) thông qua hình ảnh quả trứng rồng khổng lồ vỡ thành các mảnh đá lớn.