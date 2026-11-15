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Sự tích Động Phong Nha
Chủ Nhật, 21:00, 15/11/2026

Sự tích Động Phong Nha

VOV.VN - Động Phong Nha là một hang động trong Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Vốn nổi tiếng là "Vương quốc của những hang động", Phong Nha vẫn luôn là một trong những địa điểm thu hút sự quan tâm của du khách trong nước và quốc tế.

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