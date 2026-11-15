Sự tích Động Phong Nha

VOV.VN - Động Phong Nha là một hang động trong Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Vốn nổi tiếng là "Vương quốc của những hang động", Phong Nha vẫn luôn là một trong những địa điểm thu hút sự quan tâm của du khách trong nước và quốc tế.
VOV.VN - Sự tích Ngưu Lang – Chức Nữ, hay Ông Ngâu, Bà Ngâu, là câu chuyện tình yêu nổi tiếng của văn hóa phương Đông, gắn với lễ Thất Tịch, hiện tượng mưa ngâu và những phong tục cầu duyên.
VOV.VN - Được chim cun cút giúp đỡ, hai chú bé mồ côi có những rổ gạo đầy và một cây nở hoa bằng vàng. Nhưng lòng tham của người khác đã khiến hai anh em phải vượt qua nhiều thử thách. Truyện “Con chim cun cút và hai chú bé mồ côi” nhắn nhủ các bé biết yêu thương, giúp đỡ mọi người và chăm sóc loài vật.
VOV.VN - Truyện cổ tích “Công chúa bán than” kể về hành trình xây dựng cuộc sống bằng đôi tay lao động, lòng nhân hậu và sự kiên trì của nàng công chúa út.