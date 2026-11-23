Thứ Hai, 21:00, 23/11/2026

Truyện cổ tích Pháp: Cô gái và chiếc bánh mì

VOV.VN - Có một cô gái rất kiêu ngạo và không biết quý trọng lương thực. Cô đã giẫm lên chiếc bánh mì mà bà chủ đã tặng để bước qua vũng bùn. Các bé có biết không? Chiếc bánh mì đã dính chặt vào chân cô gái. Cô còn phải làm việc cả ngày tại trang trại của bà chúa đầm lầy mà không được ăn gì nữa.