VOV.VN - Có một cô gái rất kiêu ngạo và không biết quý trọng lương thực. Cô đã giẫm lên chiếc bánh mì mà bà chủ đã tặng để bước qua vũng bùn. Các bé có biết không? Chiếc bánh mì đã dính chặt vào chân cô gái. Cô còn phải làm việc cả ngày tại trang trại của bà chúa đầm lầy mà không được ăn gì nữa.
VOV.VN - Ở một làng nọ có 15 chàng trai rất dũng cảm. Một hôm họ quyết định lên đường phiêu lưu xem thế giới có điều gì mới lạ. Không biết họ sẽ gặp những điều gì trên đường đi của mình? Những chàng trai dũng cảm sẽ giúp đỡ mọi người như thế nào?
VOV.VN - Quận Gió là một nhân vật thời Lê Thánh Tông nổi tiếng với tài siêu trộm, lấy tài sản của nhà giàu bất nghĩa để chia cho dân nghèo. Đôi khi con người ta làm nghề nghiệp đó chưa chắc đã vì mục đích xấu mà đơn giản chỉ vì bất chấp trộm cướp của nhà giàu tham quan để chia cho những người dân nghèo.
VOV.VN - Ghen ghét trước tình yêu của đôi trai gái, tù trưởng tham lam đã tìm cách hãm hại chàng trai để cướp cô gái xinh đẹp. Nhờ trái cây quý của thần Kê Deo mà chàng trai đã chiến thắng tên tù trưởng, lấy được người mình yêu.