VOV.VN - Trên thân thể con người cũng như các loài vật và cả cây cối nữa đều có những bộ phận khác nhau. Mỗi bộ phận lại có một tác dụng riêng và mang đến lợi ích khác nhau. Có một chú trăn rất buồn bực bởi cái đuôi và cái đầu của nó không hợp nhau chút nào hết.
VOV.VN - Qua những biến thiên của lịch sử, Hồ Tây có những tên gọi khác nhau. Do sự tích trâu vàng (Kim Ngưu) lao xuống hồ nên xưa kia Hồ Tây còn có tên gọi là hồ Kim Ngưu. Năm 1573 thời vua Lê Thế Tông, để tránh tên húy là Duy Đàm, tên gọi Dâm Đàm cũ được đổi tên thành Hồ Tây (tức hồ phía tây kinh thành Thăng Long).
VOV.VN - Truyện cổ tích “Bảy cánh hoa vàng” của nhà văn Khuê Việt Trường kể về nàng tiên Hy Vọng và bảy điều ước kỳ diệu, gửi gắm những bài học ý nghĩa về lòng nhân ái, sự sẻ chia và niềm vui khi mang hạnh phúc đến cho mọi người.
VOV.VN - Truyện cổ tích “Sự tích hòn đảo thuyền” kể về người con trai giàu có nhưng bất hiếu, nhẫn tâm ruồng bỏ mẹ già, để rồi phải đối mặt với hậu quả đau lòng từ chính hành động của mình.