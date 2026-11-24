Thứ Ba, 21:00, 24/11/2026

Truyện cổ tích thế giới: Đầu và Đuôi

VOV.VN - Trên thân thể con người cũng như các loài vật và cả cây cối nữa đều có những bộ phận khác nhau. Mỗi bộ phận lại có một tác dụng riêng và mang đến lợi ích khác nhau. Có một chú trăn rất buồn bực bởi cái đuôi và cái đầu của nó không hợp nhau chút nào hết.