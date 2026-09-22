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Việt Nam tham gia Trident Resolve 2026 - Tăng cường năng lực ứng phó thảm họa

Thứ Ba, 20:40, 22/09/2026
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VOV.VN - Diễn tập Trident Resolve 2026 diễn ra tại Indonesia từ ngày 21-25/9, với sự tham gia của 19 quốc gia. Đoàn Việt Nam tham gia không chỉ thể hiện trách nhiệm thành viên trong các cơ chế quốc phòng khu vực, mà còn tạo điều kiện kiểm chứng năng lực triển khai ở môi trường đa quốc gia.

 

Trident Resolve 2026 thúc đẩy hợp tác ứng phó thảm họa đa phương

Được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM-Plus), cuộc diễn tập là dịp chia sẻ kinh nghiệm và các thực tiễn tốt nhất trong công tác ứng phó, thực hiện hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa (HADR). Đây là lần đầu tiên 3 Nhóm chuyên gia ADMM-Plus về cứu trợ thảm họa, quân y và an ninh mạng được tích hợp trong một cuộc diễn tập thực địa, đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác quốc phòng đa phương nhằm ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống.

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Đoàn Việt Nam tham dự Khai mạc Diễn tập Trident Resolve 2026, tại Indonesia (Ảnh: VOV-Jakarta)

Phát biểu khai mạc, Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng Indonesia, Trung tướng Rui F.G.P. Duarte nhấn mạnh, thiên tai không dừng ở biên giới mà tác động tới cộng đồng, y tế, thông tin liên lạc và hạ tầng thiết yếu. Việc kết hợp diễn tập chỉ huy với thực binh trong 3 lĩnh vực giúp các nước tăng khả năng phối hợp, xây dựng lòng tin và củng cố tình hữu nghị. Thiếu tướng Darwin Cox, Tư lệnh Bộ chỉ huy Quân y số 18 thuộc Lục quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương, đánh giá đây là cuộc diễn tập mang tính lịch sử, xây dựng năng lực cho các nước vượt qua bất kỳ cuộc khủng hoảng nào trên khu vực Thái Bình Dương.  

"Câu chuyện của thế kỷ 21 đang được viết nên ngay tại Thái Bình Dương này. Đông Nam Á là động lực tăng trưởng toàn cầu, một động lực được tiếp sức bởi tự do hàng hải và sự tôn trọng cơ bản đối với chủ quyền. Hoa Kỳ cam kết vững chắc với những nguyên tắc đó. Và khi chúng ta hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ đối thoại Mỹ - ASEAN vào năm tới, chúng tôi tái khẳng định sự ủng hộ không lay chuyển đối với vai trò trung tâm của ASEAN", Thiếu tướng Darwin Cox nói.

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Khai mạc Diễn tập Trident Resolve 2026 diễn ra tại Banten, Indonesia (Ảnh: VOV-Jakarta)

Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam gồm 18 thành viên, do Đại tá Đoàn Văn Thận, Cục Cứu hộ - Cứu nạn, làm trưởng đoàn. Đối với Việt Nam, sự tham gia chủ động không chỉ góp phần thực hiện trách nhiệm thành viên trong các cơ chế quốc phòng khu vực, mà còn tạo điều kiện kiểm chứng năng lực triển khai ở môi trường đa quốc gia. Những kinh nghiệm trong tổ chức chỉ huy, chia sẻ dữ liệu, bảo đảm quân y và phối hợp cứu nạn có thể phục vụ trực tiếp cho công tác phòng, chống thiên tai trong nước, đồng thời nâng cao vị thế và khả năng đóng góp của Việt Nam vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

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Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Diễn tập Trident Resolve 2026, Đại tá Đoàn Văn Thận, Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Quân đội nhân dân Việt Nam (Ảnh: VOV-Jakarta)

Đại tá Đoàn Văn Thận cho biết: "Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia đầy đủ 3 nội dung quân y, tìm kiếm cứu nạn và an ninh mạng. Thành viên đoàn được lựa chọn từ lực lượng từng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar, Venezuela và làm việc tại bệnh viện dã chiến ở Nam Sudan. Mục tiêu của đoàn là trao đổi kinh nghiệm, học hỏi các nước ASEAN và đối tác, qua đó tiếp tục hoàn thiện phương án, nâng cao khả năng sẵn sàng cho những nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn quốc tế trong tương lai".

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Đoàn Việt Nam tham dự Diễn tập Trident Resolve 2026, tại Indonesia (Ảnh: VOV/Jakarta)

Diễn tập Trident Resolve 2026 quy tụ các nước ASEAN cùng 8 đối tác đối thoại gồm Mỹ, Australia, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và New Zealand. Cuộc diễn tập phản ánh xu hướng chuyển từ đối thoại sang hợp tác thực hành trong khuôn khổ ADMM-Plus. Việc tích hợp cứu trợ thảm họa, quân y và an ninh mạng phù hợp với tính chất liên ngành của các cuộc khủng hoảng hiện nay, đồng thời giúp kiểm nghiệm khả năng tương tác giữa các lực lượng có quy trình, trang thiết bị và kinh nghiệm khác nhau. Cuộc diễn tập cũng tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong kết nối các đối tác, xây dựng lòng tin và thúc đẩy năng lực ứng phó chung của khu vực.

 

Phạm Hà - Tuấn Dũng/VOV-Jakarta
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