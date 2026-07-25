Điểm cao 350B: Ký ức không ngủ quên

VOV.VN - "Người lính hy sinh là kết thúc một cuộc đời, nhưng với những người ở lại, hành trình tìm kiếm đồng đội có khi chỉ mới bắt đầu." Từ Điểm cao 350B, những ký ức chiến trường được đánh thức, tiếp nối khát vọng tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ để đưa các anh trở về quê hương.
VOV.VN - Triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh Quảng Trị đã quy tập 126 hài cốt liệt sĩ, đẩy nhanh lấy mẫu ADN để phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ thiếu thông tin.
VOV.VN - Ngày 24/7, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh cho biết, Đội K71 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã quy tập được một hài cốt liệt sĩ tại ấp Tân Tây, xã Tân Thành, ngay trong ngày đầu triển khai tìm kiếm từ nguồn tin do người dân cung cấp.
VOV.VN - Sau hơn 75 năm, lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu đã quy tập 47 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong trận đánh năm 1951 tại xã Bình Lư, đồng thời thu nhiều di vật phục vụ xác minh danh tính, chuẩn bị tổ chức lễ truy điệu và an táng trang trọng.
VOV.VN - Tại cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Ngoại trưởng Hoa Kỳ, hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, xử lý ô nhiễm dioxin, rà phá bom mìn, cũng như tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam.