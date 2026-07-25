Thứ Bảy, 09:21, 25/07/2026

Điểm cao 350B: Ký ức không ngủ quên

VOV.VN - "Người lính hy sinh là kết thúc một cuộc đời, nhưng với những người ở lại, hành trình tìm kiếm đồng đội có khi chỉ mới bắt đầu." Từ Điểm cao 350B, những ký ức chiến trường được đánh thức, tiếp nối khát vọng tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ để đưa các anh trở về quê hương.