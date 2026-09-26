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5 thực phẩm kết hợp hoàn hảo với sữa giúp nhân đôi dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe

Thứ Bảy, 14:00, 26/09/2026
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VOV.VN - Nếu biết cách kết hợp sữa với các thực phẩm phù hợp không chỉ làm tăng hương vị thơm ngon cho bữa ăn mà còn giúp cơ thể hấp thụ dinh dưỡng một cách tối ưu nhất.

Yến mạch và các loại ngũ cốc nguyên hạt

Yến mạch kết hợp với sữa tươi là bữa sáng hoàn hảo cho mọi lứa tuổi. Sự kết hợp này mang lại lượng chất xơ hòa tan (beta-glucan) dồi dào từ yến mạch cùng nguồn protein và canxi chất lượng cao từ sữa, giúp bạn no lâu, hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát cholesterol hiệu quả.

Chuối chín

Chuối và sữa là bộ đôi quen thuộc trong các món sinh tố. Chuối rất giàu kali, vitamin B6 và chất xơ, khi đi cùng lượng protein và chất béo trong sữa sẽ tạo thành nguồn năng lượng phục hồi tuyệt vời sau khi tập luyện thể thao, đồng thời hỗ trợ cải thiện tâm trạng và giấc ngủ.

5 thuc pham ket hop hoan hao voi sua giup nhan doi dinh duong, tot cho suc khoe hinh anh 1
Sữa là loại thực phẩm bổ dưỡng chứa hàm lượng canxi, protein và các vitamin dồi dào.

Các loại hạt dinh dưỡng (hạnh nhân, óc chó, hạt chia)

Rắc thêm hạt chia, hạnh nhân hoặc óc chó vào ly sữa tươi giúp bổ sung hàm lượng axit béo Omega-3, chất xơ và Vitamin E. Sự kết hợp này không chỉ tốt cho sức khỏe tim mạch, phát triển trí não mà còn làm tăng độ bùi béo tự nhiên cho thức uống.

Các loại quả mọng (dâu tây, việt quất, mâm xôi)

Quả mọng chứa lượng chất chống oxy hóa (anthocyanin) và Vitamin C rất cao. Khi dùng chung với sữa tươi hoặc sữa chua, các loại quả này không chỉ làm giảm cảm giác ngấy mà còn giúp bảo vệ tế bào, tăng cường sức đề kháng và nuôi dưỡng làn da sáng mịn.

Tinh bột nghệ

Món sữa nghệ từ lâu đã nổi tiếng trong việc chăm sóc sức khỏe. Hoạt chất curcumin trong nghệ khi hòa tan cùng chất béo trong sữa sẽ dễ dàng được cơ thể hấp thụ hơn, giúp làm lành tổn thương niêm mạc dạ dày, kháng viêm và tăng cường hệ miễn dịch.

Những lưu ý quan trọng và thực phẩm không nên dùng chung với sữa

- Tránh kết hợp với trái cây quá chua (chanh, cam, bưởi): Hàm lượng axit citric cao trong các loại quả này có thể làm kết tủa protein (casein) trong sữa, gây biến chất, dẫn đến đầy bụng, khó tiêu hoặc tiêu chảy.

- Tránh dùng chung với trà hoặc cà phê đặc: Chất tannin trong trà và cà phê có thể liên kết với canxi trong sữa, làm giảm khả năng hấp thu canxi của cơ thể.

- Không uống sữa cùng thuốc tây: Các khoáng chất như canxi, magie trong sữa có thể tương tác với một số loại kháng sinh hoặc thuốc điều trị, làm giảm hiệu quả của thuốc. 

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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