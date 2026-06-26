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Cây thuốc đa năng ăn vào cay tê, the mát, giá rẻ bèo lại bổ dưỡng đủ đường

Thứ Sáu, 05:45, 26/06/2026
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VOV.VN - Từ những ly trà thanh mát mùa hè đến những viên kẹo ngậm thông cổ mát họng, bạc hà là cái tên đã quá quen thuộc. Không chỉ dừng lại ở vai trò một loại rau gia vị hay chất định hương, bạc hà còn là một vị thuốc lâu đời trong cả Đông lẫn Tây y nhờ sở hữu nguồn dưỡng chất vô cùng mạnh mẽ.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Tác dụng hàng đầu của bạc hà là làm dịu các cơ, cơ trơn ở đường tiêu hóa. Tinh dầu bạc hà giúp giảm co thắt đại tràng, từ đó làm giảm nhanh các triệu chứng đầy hơi, khó tiêu, đau bụng và tiêu chảy do hội chứng ruột kích thích (IBS) gây ra.

Giảm các triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm và thông mũi

Hoạt chất Menthol trong lá bạc hà là chất làm thông mũi tự nhiên cực kỳ hiệu quả. Khi bị ngạt mũi, ho hoặc viêm họng do cảm cúm, một ly trà bạc hà ấm hoặc xông hơi bằng tinh dầu bạc hà sẽ giúp làm tan đờm, thông thoáng đường thở và giảm nhẹ cơn ho rõ rệt.

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Tác dụng hàng đầu của bạc hà là làm dịu các cơ, cơ trơn ở đường tiêu hóa.

Giảm đau đầu và căng thẳng hiệu quả

Mùi hương thanh mát của bạc hà có khả năng xoa dịu hệ thần kinh rất tốt. Nghiên cứu cho thấy, thoa một chút tinh dầu bạc hà pha loãng lên vùng thái dương và trán có thể giúp làm giãn mạch máu, giảm đau đầu do căng thẳng (tension headache) tương đương với một số loại thuốc giảm đau thông thường.

Đánh bay hôi miệng, mang lại hơi thở thơm mát

Không phải ngẫu nhiên mà bạc hà là thành phần cốt lõi trong kem đánh răng và nước súc miệng. Nhờ đặc tính kháng khuẩn mạnh, lá bạc hà giúp tiêu diệt các vi khuẩn gây mùi trong khoang miệng, bảo vệ nướu và mang lại hơi thở thơm tho tức thì.

Tăng cường chức năng não bộ và độ tập trung

Hương thơm sinh động từ lá bạc hà tươi hoặc tinh dầu có tác dụng kích thích hệ thần kinh, giúp tăng độ tỉnh táo, cải thiện trí nhớ và giảm cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ khi bạn phải làm việc hoặc học tập cường độ cao.

Làm dịu làn da bị mụn và ngứa ngáy

Nhờ đặc tính kháng viêm, sát trùng và làm mát, dịch ép từ lá bạc hà tươi thường được dùng để chăm sóc da. Nó giúp làm dịu các nốt mụn sưng đỏ, se khít lỗ chân lông và giảm ngứa do côn trùng cắn hoặc dị ứng thời tiết.

Giảm co thắt cơ và đau nhức xương khớp

Menthol tạo ra hiệu ứng "băng lạnh" trên da, giúp giảm cảm giác đau và sưng tấy. Rượu ngâm bạc hà hoặc dầu xoa bóp chứa tinh dầu bạc hà rất thích hợp để bôi lên các vùng cơ bị mỏi, chuột rút hoặc khớp bị viêm đau.

Tăng cường miễn dịch

Bạc hà chứa nhiều vitamin và chất chống oxy hóa giúp tăng cường hệ miễn dịch. Các vitamin có nguồn gốc thực vật này giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Ngoài ra, lá bạc hà có thể ngăn ngừa sự hình thành khối u bằng cách ức chế một số enzyme.

Hỗ trợ giảm cân

Lá bạc hà đóng vai trò thiết yếu trong việc giảm cân một cách lành mạnh. Lá bạc hà thúc đẩy tiêu hóa và tăng cường trao đổi chất, giúp giảm cân. Trà bạc hà là một thức uống giải khát tuyệt vời, không chứa calo, giúp thúc đẩy giảm cân

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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