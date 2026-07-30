3 lính cứu hỏa thiệt mạng ở Hy Lạp giữa bão lửa càn quét châu Âu

Trên khắp châu Âu, các lính cứu hỏa đang phải đối mặt với những nguy hiểm rình rập do nhiệt độ cao, hạn hán và gió mạnh, làm ảnh hưởng đến các nỗ lực khống chế đám cháy. Việc 3 lính cứu hỏa thiệt mạng khi đang làm nhiệm vụ trên đảo Crete, là tổn thất đau xót mới nhất trong trận chiến chống cháy rừng, đang càn quét từ bờ biển Đại Tây Dương đến phía Đông Địa Trung Hải.

Trong bài phát biểu ngày 29/7, Thủ tướng Tây Ban Nha cho biết, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Tây Ban Nha ban bố tình trạng khẩn cấp và huy động nguồn lực cao nhất, để ứng phó với khủng hoảng cháy rừng lịch sử do nắng nóng cực đoan.

Cháy rừng đang càn quét từ bờ biển Đại Tây Dương đến phía Đông Địa Trung Hải - Ảnh minh họa: EPA

Đợt nắng nóng kèm theo gió mạnh trong ngày 29/7 ở Tây Nam Âu đã khiến lực lượng cứu hỏa gặp nhiều khó khăn trong công tác chữa cháy. Đồng thời cảnh báo, vẫn có nhiều nguy cơ các đám cháy bùng phát trở lại ở những khu vực đã được xử lý. Các đám cháy mới cũng buộc chính quyền địa phương ở một số nơi của Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ phải sơ tán người dân.

Trước đó, vào lúc cao điểm các cuộc sơ tán do cháy rừng, hàng trăm nghìn người đã phải rời bỏ nhà cửa và các địa điểm nghỉ dưỡng ở Pháp và Tây Ban Nha. Tại vùng Gironde của Pháp, nơi có thành phố Bordeaux nổi tiếng với ngành sản xuất rượu vang, chính quyền địa phương đã ban hành lệnh sơ tán với hơn 250.000 người để ứng phó cháy rừng. Đây là một trong những chiến dịch sơ tán lớn nhất của Pháp kể từ sau Thế chiến II.

Dữ liệu từ Hệ thống thông tin cháy rừng châu Âu cho thấy, các vụ cháy rừng đã thiêu rụi một diện tích kỷ lục ở Pháp, đồng thời Pháp và Tây Ban Nha cũng ghi nhận số vụ cháy kỷ lục vào thời điểm này trong năm. Hơn 330.000 người ở Nam Âu đã buộc phải sơ tán khỏi nhà cửa và khách sạn.