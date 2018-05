Ảnh: Binh sĩ Syria siết chặt vòng vây đám tàn dư IS ở Damascus

Xe tăng quân đội Syria nã pháo vào các vị trí IS ở phía Nam Damascus. Quân Chính phủ Syria tiến sâu vào các khu vực xung quanh trại Yarmouk. Xe tăng quân đội Syria tiến vào khu vực al-Qadam gần trại Yarmouk. Khói bốc lên xung quanh khu vực trại Yarmouk do giao tranh giữa quân Chính phủ và IS. Nhiều khu nhà xung quanh khu vực này đã bị phá tan hoang. Binh sĩ Syria gặp rất nhiều khó khăn để tiếp cận khu trại Yarmouk do vấp phải sự chống trả quyết liệt của IS. Giao tranh diễn ra đặc biệt ác liệt tại các ngõ ngách nhỏ, nơi IS chiếm ưu thế do thông thuộc địa hình. Tuy nhiên, với sức mạnh quân sự vượt trội, quân đội Syria đã dần đẩy chúng vào thế bất lợi. Nhóm binh sĩ Syria nghỉ ngơi sau nhiều giờ giao tranh dữ dội với IS. Xe tăng quân Chính phủ Syria tiếp tục thọc sâu vào các vị trí quan trọng của IS buộc chúng phải tháo chạy. Binh sĩ Syria cắm cờ lên các khu vực mà họ chiếm lại từ tay IS. Toàn cảnh khu vực nhà ga al-Qadam mà quân Chính phủ Syria vừa giành lại từ tay IS. Đường phố khu vực al-Qadam vẫn còn nguyên những mảnh đạn, pháo vương vãi. Xe tăng của quân Chính phủ Syria cũng đã tiếp cận được khu vực này. Khu trại tị nạn Yarmouk giờ đã hiện ra rõ ràng trước mắt họ. Việc quân đội Syria chiếm lại khu trại này gặp đôi chút khó khăn do còn dân thường kẹt lại đây nhưng được dự báo sẽ sớm đạt được./. ae3349232cd1b6d8844fa56659438293/5aebaae4/2018_05_01/3YTdQraiYSjBbSukWfg39Q/The_Syrian_army_against_the_Isis_district_of_AlQadam_South_Damascus.mp4

