APEC 2027: Chuyên gia Nga kỳ vọng Việt Nam đưa hợp tác đa phương đi vào thực chất

Để tìm hiểu thêm về đánh giá và kỳ vọng của Nga đối với vai trò chủ nhà Năm APEC 2027, phóng viên VOV đã có cuộc phỏng vấn Phó Giáo sư Ekaterina Koldunova, Giám đốc Trung tâm ASEAN thuộc Đại học Quan hệ quốc tế quốc gia Moscow (MGIMO), Nga.

Phó Giáo sư Ekaterina Koldunova, Giám đốc Trung tâm ASEAN thuộc Đại học Quan hệ quốc tế quốc gia Moscow (MGIMO), Nga

PV: Thưa bà, Việt Nam sẽ đăng cai APEC lần thứ ba vào năm 2027. Theo bà, đâu là những thách thức lớn nhất đối với Việt Nam khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch APEC, đặc biệt trong việc dung hòa những lợi ích khác biệt và tìm kiếm đồng thuận giữa các nền kinh tế thành viên?

Phó Giáo sư Ekaterina Koldunova: Theo tôi được biết, Việt Nam sẽ đăng cai Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ ba. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng đối với một quốc gia đang trải qua quá trình chuyển đổi kinh tế nhanh chóng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt ra những mục tiêu rất tham vọng cho Việt Nam. Hợp tác quốc tế và hội nhập kinh tế có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam.

Tôi cho rằng những thách thức sẽ tiếp tục gắn với sự cạnh tranh địa kinh tế rất gay gắt, trước hết là giữa Trung Quốc và Mỹ, cùng những hệ quả của sự cạnh tranh này.

Vì vậy, Việt Nam cần có sự khéo léo về ngoại giao, trước hết là đưa tất cả các bên cùng ngồi vào bàn đối thoại, xây dựng một chương trình nghị sự có ý nghĩa và quan trọng nhất là đạt được sự đồng thuận về các văn kiện cuối cùng.

Tất nhiên, cũng có những cơ hội. Nếu đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch APEC, Việt Nam có thể đạt được những đột phá về ngoại giao. Tuy nhiên, hiện nay không dễ tìm được tiếng nói chung khi lợi ích giữa các bên ngày càng khác biệt.

PV: Để thúc đẩy hợp tác kinh tế khu vực trong bối cảnh hiện nay, theo bà, Việt Nam nên ưu tiên những lĩnh vực nào trong chương trình nghị sự APEC 2027? Đâu là những xu hướng hợp tác quan trọng mà Việt Nam cần quan tâm?

Phó Giáo sư Ekaterina Koldunova: Thông thường, việc tiếp nối những nội dung từ các nhiệm kỳ chủ tịch trước là một cách tiếp cận phù hợp. Tự do hóa kinh tế cũng là nội dung xuất hiện trong hầu hết các chương trình ưu tiên của các nhiệm kỳ chủ tịch APEC.

Năm nay, Trung Quốc đang nhấn mạnh ý tưởng về một khu vực thương mại tự do ở châu Á - Thái Bình Dương. Tôi không cho rằng mục tiêu này có thể đạt được trong tương lai gần. Tuy nhiên, việc tiếp tục duy trì thương mại mở, sẽ mang lại lợi ích.

Trung Quốc đã đề xuất thảo luận về trí tuệ nhân tạo và số hóa. Nhiệm kỳ Chủ tịch APEC của Việt Nam nhiều khả năng cũng sẽ tập trung vào số hóa nền kinh tế. Chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông cũng là một nội dung trong chương trình nghị sự hiện nay của Trung Quốc.

Tôi cho rằng những xu hướng quan trọng, có ý nghĩa cấp thiết đối với quá trình chuyển đổi kinh tế của các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, cũng nên được đưa vào chương trình nghị sự của Việt Nam.

PV: Vậy theo bà, Việt Nam cần làm gì để APEC 2027 không chỉ thành công về mặt tổ chức, mà còn tạo ra những kết quả hợp tác cụ thể và mang lại lợi ích lâu dài cho Việt Nam và toàn khu vực?

Phó Giáo sư Ekaterina Koldunova: Tôi cho rằng trong bối cảnh APEC đã trở thành một diễn đàn đối thoại hơn là một cơ chế ra quyết định, cách tiếp cận phù hợp nhất là tập trung vào hợp tác thực chất, bảo đảm có nhiều thỏa thuận được ký kết và doanh nghiệp tăng cường tương tác với nhau.

APEC có một cơ chế hợp tác doanh nghiệp rất mạnh, thường được gọi là Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC. Cơ chế này theo truyền thống do một doanh nhân nổi bật đến từ nền kinh tế chủ nhà APEC đứng đầu. Các bên nên thảo luận về những lĩnh vực có thể mang lại kết quả cụ thể, chẳng hạn như các doanh nghiệp khởi nghiệp số hoặc những giải pháp thực tiễn cho các thách thức kinh tế hiện nay.

Đối với tiến trình hợp tác, điều quan trọng là phải tạo ra những kết quả cụ thể trong nhiệm kỳ chủ tịch. Tôi cũng hy vọng những quyết định được đưa ra tại Việt Nam sẽ tiếp tục được triển khai trong các nhiệm kỳ chủ tịch tiếp theo.

Việt Nam đã có nhiều kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quốc tế cấp cao, trong đó có những lần đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN. Đây sẽ là lần thứ ba APEC được tổ chức tại Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng Việt Nam sẽ tổ chức thành công nhiệm kỳ Chủ tịch APEC của mình.

Tuy nhiên, xét từ lợi ích của Việt Nam, điều quan trọng không chỉ là trở thành địa điểm tổ chức sự kiện, mà còn phải thu hút các dự án, hoạt động hợp tác và sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp, qua đó tạo ra những mối liên kết với nền kinh tế Việt Nam trong nhiều năm tiếp theo.

PV: Thưa bà, hiện nay Nga đẩy mạnh hợp tác quan hệ kinh tế với các đối tác châu Á - Thái Bình Dương, bà đánh giá thế nào về triển vọng hợp tác kinh tế giữa Nga - ASEAN nói chung và Nga - Việt Nam nói riêng?

Phó Giáo sư Ekaterina Koldunova: Đối với Nga, việc tiếp tục hợp tác với các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương là rất quan trọng. Hợp tác được thực hiện trên hầu hết mọi lĩnh vực, bởi châu Á hiện là hướng thương mại chủ yếu của Liên bang Nga.

Sau khi các nước phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt, hợp tác kinh tế giữa Nga và châu Âu đã thu hẹp, mặc dù quan hệ này vẫn tiếp tục tồn tại ở một mức độ nhất định. Hiện nay, đây không còn là hướng hợp tác chủ đạo của Nga. Trung Quốc và Ấn Độ là những đối tác kinh tế chủ chốt của Nga. Nga cũng có nhiều cơ hội tốt để thúc đẩy thương mại và đầu tư với các quốc gia thành viên ASEAN. Hợp tác công nghệ cao đang phát triển với nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Đối với Việt Nam, các dự án trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình là một hướng hợp tác triển vọng. Lĩnh vực này còn có mối liên hệ với dược phẩm tiên tiến sử dụng công nghệ hạt nhân và hệ sinh thái năng lượng mới. Xét đến những đặc thù trong quan hệ Nga - Việt Nam, các lĩnh vực kinh tế mới như năng lượng mới và năng lượng tái tạo cũng rất đáng để thảo luận nhằm tìm kiếm các hình thức hợp tác rộng hơn. Bên cạnh đó, việc tích hợp hoặc kết nối các nền tảng số quốc gia là một hướng hợp tác đáng quan tâm.

PV: Xin trân trọng cảm ơn bà!