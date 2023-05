Australia đối diện với làn sóng Covid-19 thứ 5

Số liệu thống kê từ Bộ Y tế Australia cho thấy trong tuần qua, số ca Covid-19 của nước này đã tăng 19,7%, nâng tổng số người mắc Covid-19 mới phát hiện trong tuần qua lên đến hơn 38.000 ca, đạt mức trung bình gần 5.500 ca/ngày.

Số ca Covid-19 tăng nhưng không còn nguy hiểm như trước. Nguồn: The Australia

Đáng chú ý, số ca Covid-19 tại Australia tăng tại tất cả các bang và vùng lãnh thổ, ngoại trừ Vùng lãnh thổ Bắc Austraia. Thực tế này khiến một số chuyên gia dịch tễ tại nước này dự báo, Australia đang bước vào làn sóng Covid-19 thứ năm.

Giáo sư chuyên về bệnh truyền nhiễm của trẻ em Robert Booy cho biết vì hiện tại đa phần dân số đã có kháng thể do từng tiêm vaccine ngừa Covid-19 trước kia hoặc đã bị mắc bệnh nên nếu có bị mắc Covid-19 lần này thì bệnh cũng sẽ nhẹ hơn chứ không nghiêm trọng. Vì thế, làn sóng Covid-19 thứ 5 tại Australia cũng sẽ nhẹ nhàng hơn so với các đợt bùng phát dịch trước đó. Tuy nhiên do đợt bùng phát này diễn ra vào lúc Australia bước vào mùa đông, thời tiết lạnh giá hơn, mọi người cũng thường xuyên ở trong nhà nên cũng không thể quá chủ quan.

Trước đó làn sóng Covid-19 thứ tư tại Australia diễn ra trong 19 tuần và kết thúc vào tháng 2/2023 vừa qua. Mặc dù kéo dài song lại không nghiêm trọng khi số người nhập viện, phải điều trị tích cực và tử vong đều ở mức thấp hơn các làn sóng trước. Trong giai đoạn diễn ra làn sóng Covid-19 thứ tư, Australia cũng không áp dụng bất kỳ biện pháp phòng dịch cộng đồng nào và cuộc sống của người dân vẫn diễn ra bình thường như giai đoạn trước đại dịch./.