Số ca mắc Covid-19 ở Bắc Kinh tăng cao

Theo truyền thông Trung Quốc, trả lời câu hỏi phỏng vấn của phóng viên, Chủ nhiệm khoa truyền nhiễm tổng hợp bệnh viện Hựu An, thành phố Bắc Kinh, Lý Động Tăng cho biết, mùa dịch cúm đã trôi qua và trong 2 tuần qua, số bệnh nhân nhiễm Covid-19 tăng hơn trước đây. Trong đó, đa số bệnh nhân là người nhiễm Covid-19 lần đầu tiên và là người cao tuổi; số bệnh nhân nhiễm Covid-19 lần thứ hai chỉ chiếm khoảng 10%, là thanh niên và trung niên, trong khoảng 20 – 50 tuổi.

Xét nghiệm Covid-19 ở Trung Quốc. Ảnh: VCG.

Theo Bác sĩ Lý Động Tăng, khả năng gây bệnh của biến thể phụ XBB Omicron phổ biến hiện nay ít có sự thay đổi so với các biến thể phụ Omicron ban đầu. Do đó, các triệu chứng của người nhiễm Covid-19 lần đầu không khác với triệu chứng mà các bệnh nhân mắc phải trong đợt trước. Người già và người có bệnh nền vẫn có nguy cơ mắc bệnh nặng. Tuy nhiên, những bệnh nhân mắc bệnh lần thứ hai có mức độ miễn dịch nhất định do có kháng thể nên các triệu chứng tương đối nhẹ.

Bác sĩ Lý Động Tăng đánh giá: Số lượng bệnh nhân nhiễm Covid-19 tăng cao chủ yếu là những người chưa nhiễm bệnh ở các đợt trước, phải làm tốt công tác phòng chống bệnh trọng điểm. Đối với nhóm người mắc Covid-19 lần thứ hai, do tham gia nhiều hoạt động xã hội, do đó phải làm tốt tự phòng ngừa bằng việc đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên.

Đối với nhóm người trọng điểm, nhóm dễ bị tổn thương như người già, người có bệnh nền cần phải tăng cường bảo vệ, đặc biệt chú ý tránh đi đến những nơi đông người, phải đeo khẩu trang ở những nơi môi trường kín.

Phát biểu tại một hội nghị học thuật tổ chức ở Bắc Kinh gần đây, nguyên Chủ nhiệm Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc Cao Phúc cho biết, càng nhiễm Covid-19 nhiều lần thì nguy cơ di chứng càng cao. Do đó, trong thời hậu Covid-19 không nên sợ hãi thái quá và cũng không nên xem nhẹ Covid-19./.