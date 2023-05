Australia thành lập các cơ quan chuyên môn quản lý tàu ngầm hạt nhân

Theo thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Australia (8/5), như một phần trong cam kết triển khai kế hoạch mua sắm tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, được trang bị vũ khí thông thường theo thoả thuận AUKUS, chính phủ Australia quyết định thành lập Cơ quan Tàu ngầm Australia (ASA) và Cơ quan Quản lý an toàn tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Australia.

Tàu ngầm Australia. Ảnh: The Australian.

Theo đó, ASA chịu trách nhiệm quản lý và giám sát chương trình tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Australia, bao gồm: tất cả các hoạt động mua bán, vận chuyển, thi công, quản lý kỹ thuật, duy trì và xử lý các vấn đề liên quan. ASA cũng sẽ hỗ trợ các chính sách cần thiết về pháp lý, không phổ biến vũ khí hạt nhân, lực lượng lao động, các thỏa thuận an ninh và an toàn.

Hải quân Hoàng gia Australia, do Tư lệnh Hải quân đứng đầu, sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm huấn luyện các thủy thủ tàu ngầm và vận hành các tàu ngầm của Australia. Lực lượng đặc nhiệm tàu ​​ngầm AUKUS, hiện trực thuộc Bộ Quốc phòng, sẽ chuyển sang ASA quản lý từ ngày 1/7/2023. Theo thông tin từ Văn phòng chính phủ Australia, Tổng giám đốc ASA đã được chỉ định và sẽ sớm được công bố vào thời điểm thích hợp.

Ngoài ASA, Cơ quan Quản lý an toàn tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Australia cũng được thành lập với các chức năng và quyền hạn cần thiết để điều chỉnh các trường hợp đặc biệt liên quan đến an toàn hạt nhân và bảo vệ bức xạ trong suốt vòng đời của các doanh nghiệp tàu ngầm, bao gồm cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất liên quan. Cơ quan quản lý này sẽ hoạt động độc lập với Bộ Quốc phòng Australia.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia, Richard Marles nhấn mạnh, việc thành lập Cơ quan Tàu ngầm và Cơ quan Quản lý an toàn tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Australia là những yếu tố quan trọng để mang lại khả năng thay đổi cuộc cạnh tranh địa chiến lược khu vực và sẽ đảm bảo thực hiện an toàn và thành công lộ trình mua tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Australia. Theo đó, một cơ quan quản lý chuyên biệt và chuyên dụng, độc lập với Bộ Quốc phòng và Lực lượng Phòng vệ Australia, sẽ đảm bảo các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn hạt nhân và bảo vệ phóng xạ trong suốt vòng đời của các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Australia./.