Theo thông báo của Bộ Nội vụ Ba Lan, Bộ trưởng Nội vụ Marcin Kierwinski đã ký quy định gia hạn các hạn chế đi lại đối với khu vực dọc biên giới với Belarus, có hiệu lực từ ngày 30/11 đến ngày 27/2/2027. Đây là lần gia hạn thứ 10 kể từ khi Ba Lan lần đầu tiên thiết lập vùng đệm này vào ngày 13/6/2024.

Ba Lan gia hạn vùng đệm biên giới với Belarus thêm 90 ngày. Ảnh: Reuters

Bộ Nội vụ Ba Lan cho biết, các biện pháp hạn chế này vẫn cần thiết nhằm bảo vệ biên giới bên ngoài của EU trong bối cảnh hoạt động đưa người di cư vượt biên trái phép tiếp tục gia tăng.

Về khu vực hạn chế cụ thể, quy định tiếp tục duy trì lệnh cấm tiếp cận trái phép tại các khu vực được chỉ định dọc biên giới ở tỉnh Podlaskie, đông bắc Ba Lan, giáp với Belarus. Các thị trấn và tuyến du lịch được loại trừ khỏi phạm vi hạn chế, nhằm giảm thiểu tác động đối với cư dân, du khách và các doanh nghiệp địa phương.

Động thái của Ba Lan gia hạn vùng đệm biên giới với Belarus được đưa ra trong bối cảnh, tình trạng vượt biên trái phép tại khu vực này tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong khoảng nửa đầu tháng 11/2026, chính quyền Ba Lan đã ghi nhận 482 vụ vượt biên trái phép bất thành tại biên giới với Belarus. Trong khi đó, từ đầu năm đến ngày 27/10, lực lượng biên phòng Ba Lan đã xử phạt 13 trường hợp xâm nhập trái phép vào khu vực cấm, chuyển 2 vụ việc ra tòa và đưa ra cảnh cáo đối với 141 trường hợp khác.

Trước đó, Ba Lan nhiều lần cáo buộc Belarus cố tình tạo điều kiện cho dòng người di cư hướng về biên giới phía đông của EU, như một phần trong chiến dịch gây bất ổn nhằm vào khối này, trong khi Minsk đã bác bỏ cáo buộc trên.

Ngoài gia hạn vùng đệm biên giới nói trên, Ba Lan cũng duy trì các hạn chế riêng biệt đối với việc tiếp cận thủ tục xin tị nạn tại khu vực biên giới với Belarus kể từ tháng 3/2025.