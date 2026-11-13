Bom phát nổ dưới gầm ô tô, sĩ quan quân đội Nga tử vong

Vụ nổ bom xảy ra vào khoảng 7h sáng 12/11 tại một khu dân cư ở ngoại ô thành phố, khiến viên sĩ quan Nga tử vong khi ông đang lái xe rời khỏi sân khu nhà. Theo thông tin ban đầu, một thiết bị nổ đã được gắn dưới gầm xe và được kích nổ từ xa. Vụ nổ cũng làm vỡ cửa kính của một chiếc xe buýt đang đi ngang qua, nhưng không có thêm thương vong nào khác được ghi nhận. Truyền thông địa phương cho biết nạn nhân mang quân hàm đại tá. Ủy ban Điều tra Nga đã khởi tố vụ án giết người.

Clip của RT về hiện trường vụ ám sát bằng bom này:

Danh tính của nạn nhân hiện chưa được công bố và cũng chưa có nghi phạm nào được xác định.

Một vụ đánh bom tương tự từng xảy ra hồi tháng 8, cách hiện trường vụ nổ hôm 12/11 khoảng 500 m. Khi đó, một trung tá quân đội Nga thuộc đơn vị không quân và phòng không đã bị sát hại sau khi một thiết bị nổ phát nổ dưới gầm xe của ông. Vợ ông, người đi cùng trên xe, đã sống sót nhưng bị thương nặng.

Vụ việc mới nhất này nằm trong chuỗi các vụ đánh bom và âm mưu ám sát nhắm vào các sĩ quan quân đội cấp cao của Nga; một số vụ trong đó đã được cơ quan tình báo Ukraine nhận trách nhiệm.

Vào tháng 12/2024, Trung tướng Igor Kirillov, người đứng đầu Lực lượng Phòng chống Bức xạ, hóa học và sinh học của Nga, đã thiệt mạng do một quả bom giấu trong chiếc xe điện bên ngoài tòa nhà căn hộ của ông ở Moscow. Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ ám sát này.

Vào tháng 2/2026, Trung tướng Vladimir Alekseyev, một quan chức tình báo quân sự cấp cao của Nga, đã sống sót sau một âm mưu ám sát tại Moscow. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc Kiev đứng sau vụ tấn công này nhằm phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình. Nhưng Ukraine không nhận trách nhiệm về vụ việc.

Iran tìm mua S-400 Triumf của Nga nhằm sẵn sàng đối phó Mỹ và Israel VOV.VN - Từng thẳng thừng bác bỏ ý định mua hệ thống phòng không S-400 Triumf từ Nga, song các báo cáo mới cho thấy Iran lại đang rất quan tâm đến việc tái thiết mạng lưới phòng không của mình bằng hệ thống này.