Chính phủ Séc phê duyệt Kế hoạch xây dựng quân đội đến năm 2040

Theo Kế hoạch, đến năm 2030 quân đội Séc đặt mục tiêu đạt ít nhất 32.000 binh sĩ chuyên nghiệp và 10.000 binh sĩ dự bị thường trực. Đến năm 2040, lực lượng dự bị thường trực sẽ tăng lên 15.000 người.

Bên cạnh nhân lực, kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa các đơn vị cơ giới, phát triển hệ thống phòng không và phòng không chống máy bay không người lái (UAV), cũng như mở rộng việc sử dụng các phương tiện không người lái. Quân đội cũng tập trung vào việc tối ưu hóa hệ thống chỉ huy - kiểm soát, năng lực quân y, công tác hậu cần, bảo đảm nguồn cung vật tư chiến lược và nâng cao khả năng hiệp đồng với các đồng minh.

Kế hoạch cũng được chia thành các giai đoạn thực hiện rõ ràng, trong đó đến năm 2030, quân đội tập trung nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bổ sung nhân lực và khắc phục những thiếu sót cấp bách nhất. Séc sẽ tiếp tục hiện đại hóa lữ đoàn cơ giới hạng nặng, bắt đầu nâng cấp lữ đoàn cơ giới hạng trung, đồng thời tăng cường năng lực phòng thủ và bảo đảm hậu cần.

Đến năm 2030 quân đội Séc đặt mục tiêu đạt ít nhất 32.000 binh sĩ chuyên nghiệp và 10.000 binh sĩ dự bị thường trực. (Ảnh minh họa: acr.mo.gov.cz)

Giai đoạn 2031-2035, dự kiến quân đội sẽ đưa vào biên chế và kết nối đồng bộ các hệ thống vũ khí mới, đồng thời tăng cường năng lực phòng thủ tập thể của NATO và phòng thủ lãnh thổ, kết hợp với việc tăng chi tiêu quốc phòng tương ứng. Quá trình chuyển đổi sang một lực lượng quân đội thế hệ mới dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào năm 2040.

Vê ngân sách quốc phòng, theo kế hoạch, đến khoảng năm 2029-2030, ngân sách quốc phòng Séc sẽ được duy trì ở mức tối thiểu 2% GDP. Từ năm 2030 trở đi, chi tiêu quốc phòng sẽ tăng dần lên mức 3,5% GDP vào năm 2035 và duy trì ổn định sau đó, tạo điều kiện để phát triển toàn diện năng lực quân sự trong các giai đoạn tiếp theo.

Theo giới phân tích, Kế hoạch xây dựng quân đội Séc đến năm 2040 không chỉ đơn thuần là việc mua sắm vũ khí mới. Đây là một chiến lược tổng thể nhằm kết nối chặt chẽ giữa con người, khí tài, công tác huấn luyện, hệ thống chỉ huy và năng lực hậu cần thành một khối thống nhất. Mục tiêu là xây dựng một lực lượng quân đội đủ mạnh để bảo vệ chủ quyền quốc gia, phối hợp hiệu quả với các nước đồng minh và tăng cường sức mạnh răn đe của Séc.