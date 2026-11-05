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Đảng Dân chủ tuyên bố sẽ đảo ngược một số chính sách của ông Trump

Thứ Năm, 06:13, 05/11/2026
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VOV.VN - Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ tuyên bố, đảng này sẽ sử dụng quyền kiểm soát Quốc hội vừa giành được trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, để tăng cường giám sát chính quyền Tổng thống Donald Trump, đồng thời ưu tiên giải quyết tình trạng chi phí sinh hoạt tăng cao và các vấn đề chăm sóc y tế.


Phát biểu tại cuộc họp báo ở Thủ đô Washington, ngay sau chiến thắng của đảng Dân chủ tại cả hai viện, lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries khẳng định, chiến thắng của đảng Dân chủ không đơn thuần là một làn sóng xanh, còn là một “cơn sóng thần” trên toàn nước Mỹ, phản ánh mong muốn thay đổi mạnh mẽ của cử tri.

Theo ông Hakeem Jeffries, thời kỳ Hạ viện hoạt động như một cơ quan phụ thuộc vào chính quyền Tổng thống Trump đã chấm dứt, và Quốc hội mới sẽ thực hiện đầy đủ vai trò kiểm soát, cân bằng quyền lực đối với nhánh hành pháp.

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Ông Jeffries phát biểu trong ngày khai mạc Quốc hội khóa 118 của Mỹ. Ảnh: Wikimedia Commons

Liên quan tới khả năng tiến hành thủ tục luận tội Tổng thống Trump, ông Jeffries cho biết, chưa có Nghị sĩ Dân chủ nào đề xuất vấn đề này với ông. Thay vào đó, phe Dân chủ sẽ tập trung vào các ưu tiên kinh tế và tăng cường trách nhiệm giải trình của chính quyền.

Về chương trình nghị sự, đảng Dân chủ dự kiến thúc đẩy các dự luật, nhằm đảo ngược những biện pháp cắt giảm chương trình bảo hiểm y tế Medicaid, khôi phục các khoản tín dụng thuế hỗ trợ người dân mua bảo hiểm, theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe Giá cả phải chăng (Obamacare), đồng thời hạn chế tác động của chính sách thuế quan đối với giá cả hàng hóa.

Với chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, ông Hakeem Jeffries được dự kiến sẽ trở thành Chủ tịch Hạ viện Mỹ từ tháng 1/2027, thay thế ông Mike Johnson của đảng Cộng hòa. Nếu được bầu, ông Jeffries sẽ đi vào lịch sử với tư cách Chủ tịch Hạ viện người Mỹ gốc Phi đầu tiên.

Cũng tại buổi họp báo, nghị sĩ Ted Lieu của bang California cũng cho biết, phe Dân chủ sẽ tìm cách thông qua dự luật, nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran, vốn được xem là một trong những nguyên nhân khiến giá năng lượng và chi phí sinh hoạt tại Mỹ tăng cao. Ngoài ra, Quốc hội mới dự kiến tổ chức các phiên điều trần, về trí tuệ nhân tạo và xây dựng các quy định giám sát hoạt động của ngành công nghiệp AI, cũng như các trung tâm dữ liệu.

Ông Jeffries cho biết, Tổng thống Trump chưa liên hệ với các lãnh đạo Dân chủ sau cuộc bầu cử. Dự kiến, lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện và Thượng viện sẽ nhóm họp vào tuần tới, để thống nhất chương trình nghị sự, chuẩn bị cho việc tiếp quản quyền kiểm soát Quốc hội vào tháng 1/2027.

Quang Trung/VOV-Washington
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