Dư luận New Zealand ủng hộ đẩy mạnh quan hệ với châu Á

Quỹ châu Á-New Zealand mới công bố kết quả điều tra tiến hành vào năm 2022 về nhận thức của người dân đối với châu Á và người dân châu Á cho thấy 80% người tham gia ủng hộ New Zealand đẩy mạnh quan hệ chính trị-xã hội-kinh tế với châu Á vì cho rằng đây là điều quan trọng với tương lai của nước này. Nếu so với tỷ lệ 67% của cuộc điều tra năm 2021 thì có thể thấy sự gia tăng mạnh mẽ trong dư luận New Zealand về việc đẩy mạnh hơn quan hệ với các nước châu Á.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Ảnh: Reuters

Người dân New Zealand cũng xếp châu Á đứng vị trí thứ 2, sau Australia trong danh sách các khu vực quan trọng đối với tương lai của nước này. Trong đó, tầm quan trọng của khu vực Đông Nam Á và Nam Á đang được đánh giá cao hơn so với năm trước.

Về các quốc gia được người dân New Zealand coi là bạn bè, đứng đầu danh sách vẫn là Australia, tiếp đó là Anh, Canada, Nhật Bản, Singapore. Việt Nam đứng thứ 14 và gia tăng 5 điểm so với cuộc điều tra năm 2021, trên cả Indonesia, quốc gia đứng vị trí thứ 15.

Mặc dù Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của New Zealand khi tiêu thụ khoảng 1/4 lượng hàng hóa xuất khẩu của nước này song trong danh sách bạn bè, Trung Quốc đứng thứ 16.

Cuộc điều tra của Quỹ châu Á-New Zealand cũng tìm hiểu về các lĩnh vực mà người dân New Zealand muốn thúc đẩy quan hệ với châu Á. Trong đó 90% cho rằng nước này nên đẩy mạnh quan hệ với châu Á trong lĩnh vực năng lượng và tài nguyên. Về các quốc gia New Zealand nên đẩy mạnh quan hệ trong lĩnh vực thương mại, công nghệ, du lịch, đứng đầu là Australia, tiếp sau là Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Anh. Trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc là những đối tác hàng đầu mà người dân nước này muốn thúc đẩy quan hệ.

Quỹ châu Á-New Zealand là một tổ chức từ thiện độc lập ở nước này nhằm tạo ra một diễn đàn để người dân New Zealand nâng cao hiểu biết về châu Á. Trong 25 năm tồn tại vừa qua, mỗi năm, quỹ này đều tổ chức các cuộc điều tra để tìm hiểu về nhận thức của người dân New Zealand đối với châu Á và người dân châu Á. Các cuộc điều tra trong nhiều năm qua đang cho thấy rõ xu hướng ủng hộ New Zealand thúc đẩy quan hệ với châu Á đang gia tăng rõ rệt ở nước này./.