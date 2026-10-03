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EU cân nhắc hoãn luật phát thải khí metan, lo ảnh hưởng nguồn cung năng lượng

Thứ Bảy, 09:48, 03/10/2026
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VOV.VN - Ủy ban châu Âu đang xem xét hoãn việc thực thi các quy định về phát thải khí metan của Liên minh châu Âu (EU) đối với dầu khí nhập khẩu, đáp lại lời kêu gọi từ chính phủ các nước trong bối cảnh lo ngại rằng các quy định này có thể làm suy yếu an ninh năng lượng.

Luật đầu tiên trên thế giới nhằm mục tiêu kiểm soát phát thải khí metan từ nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu dự kiến ​​sẽ có hiệu lực vào tháng 1 năm 2027, yêu cầu các nhà sản xuất dầu khí nước ngoài cung cấp cho EU phải có cơ chế giám sát và báo cáo lượng khí metan phát thải của mình. Các công ty không tuân thủ có thể phải đối mặt với mức phạt lên đến 20% doanh thu hàng năm. Luật này dự kiến ​​sẽ áp đặt giới hạn phát thải khí metan đối với hàng nhập khẩu dầu khí từ năm 2030.

eu can nhac hoan luat phat thai khi metan, lo anh huong nguon cung nang luong hinh anh 1
EU cân nhắc hoãn luật phát thải khí metan vì áp lực khan hiếm nguồn cung năng lượng. Ảnh minh họa: Reuters

Khí metan có khả năng giữ nhiệt cao hơn CO2 nhưng phân hủy trong khí quyển nhanh hơn, điều đó có nghĩa là việc cắt giảm phát thải metan sẽ là một trong những phương pháp hiệu quả nhất để làm chậm quá trình nóng lên toàn cầu. Trung Quốc, Mỹ và Ấn Độ là ba quốc gia phát thải metan nhiều nhất thế giới nhưng từ các nguồn khác nhau. Phát thải của Trung Quốc chủ yếu đến từ khai thác than, trong khi ngành công nghiệp dầu khí là nguồn phát thải lớn nhất của Mỹ. Đối với Ấn Độ, chăn nuôi và trồng lúa là những nguồn phát thải metan chính.

Trong ngành công nghiệp dầu khí, khí metan rò rỉ vào khí quyển từ các giếng dầu và qua đường ống dẫn khí bị rò rỉ. Một số các quốc gia như Canada, Na Uy và Nigeria đã có luật để giảm thiểu sự rò rỉ này từ hoạt động sản xuất nhiên liệu trong nước. Động thái hoãn thi hành luật của Ủy ban châu Âu diễn ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron yêu cầu hoãn một năm, với lý do các quy định này có thể tạo ra rủi ro pháp lý cho các nhà nhập khẩu khi nguồn cung năng lượng trở nên khan hiếm.

Chính sách khí metan của EU đang vấp phải sự phản đối ngày càng tăng từ ngành công nghiệp dầu khí và các chính phủ các nước khi cuộc xung đột ở Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung dầu khí toàn cầu trong năm nay. Hơn một chục quốc gia thành viên EU, bao gồm Đức - thị trường khí đốt lớn nhất châu Âu, đã yêu cầu hoãn hoặc tạm dừng các quy định này vào tháng 6 vì lo ngại chúng có thể làm thắt chặt nguồn cung nhiên liệu vốn đã khan hiếm. Một số nước, bao gồm Cộng hòa Séc, Italia bày tỏ mong muốn hoãn trong ba năm.

Vào tháng 7, Ủy ban châu Âu cho biết các quốc gia nên miễn phạt cho các công ty vi phạm quy định nhưng điều đó không làm giảm bớt sự phản đối chính trị ngày càng gia tăng. Mỹ là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng lớn nhất châu Âu, đã cảnh báo rằng luật về khí metan có thể làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu cho EU. Những người ủng hộ việc trì hoãn cho rằng điều đó sẽ cho các nhà nhập khẩu thời gian để tuân thủ và tránh gây thêm áp lực lên nguồn cung năng lượng của châu Âu trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông tiếp tục diễn biến căng thẳng.

Việc lùi ngày bắt đầu đến tháng 01/2028 sẽ cho phép các nhà nhập khẩu ký kết các thỏa thuận cung cấp khí đốt trong mùa đông này và những mùa đông tiếp theo mà không lo ngại vi phạm các quy định về khí metan. Điều này cũng sẽ giúp các công ty có thêm thời gian để các cơ quan kiểm định có thể kiểm tra lượng khí thải đảm bảo việc tuân thủ luật pháp.

Một số quan chức EU cho rằng rất khó để đánh giá liệu luật này có ảnh hưởng đến các thỏa thuận dầu khí hay không. Ủy ban châu Âu cũng chưa xác nhận khi nào sẽ đề xuất những thay đổi đối với luật, nhưng một số quan chức EU cho biết có thể diễn ra ngay trong tuần tới. Những thay đổi này cần được đàm phán và thông qua bởi các quốc gia thành viên EU và Nghị viện châu Âu trước khi có hiệu lực.

Hải Đăng/VOV-Praha
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