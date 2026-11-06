Gần 600.000 người biểu tình, đụng độ bùng phát tại nhiều đô thị lớn ở Pháp

Theo số liệu từ Bộ Nội vụ Pháp, khoảng 575.000 người đã xuống đường biểu tình trên toàn quốc, trong khi Tổng Liên đoàn Lao động Pháp (CGT) khẳng định con số thực tế lên tới 1,6 triệu người. Các cuộc tuần hành lớn diễn ra tại Paris, Lyon, Marseille và nhiều địa phương, với sự tham gia đông đảo của người lao động, người nghỉ hưu, học sinh và sinh viên. Các công đoàn yêu cầu cải thiện thu nhập và bảo vệ an sinh xã hội, trong khi giới trẻ đòi bổ sung nguồn lực cho giáo dục, cải thiện điều kiện học tập.

Gần 600.000 người biểu tình, đụng độ bùng phát tại nhiều đô thị lớn tại Pháp. Ảnh: AP

“Thu nhập của tôi thậm chí còn chưa chạm mức lương tối thiểu, mọi chuyện đã vượt quá giới hạn chịu đựng rồi. Cảm giác như tôi vẫn đang nhận mức lương của 20 năm trước. Với ngần ấy tiền, đừng nói đến chuyện sống đàng hoàng, ngay cả tồn tại qua ngày đối với tôi cũng là điều không thể”, bà Nadia Lenaye, một người dân tham gia biểu tình cho biết.

Về phần mình, bà Camille Chloé cho rằng: "Công việc vất vả, đòi hỏi đủ thứ khắt khe và tốn bao sức lực, thế nhưng chưa hết tháng tiền đã cạn sạch. Thử hỏi có ai chấp nhận nổi cảnh đi làm đầu tắt mặt tối mà không đủ trang trải cuộc sống? Thật cay đắng khi người lao động cứ phải đắn đo lựa chọn giữa việc đưa con đi chơi hay việc lo bữa chợ từng ngày”.

Để bảo đảm an ninh, Bộ Nội vụ Pháp đã huy động khoảng 70.000 cảnh sát và hiến binh trên khắp cả nước. Dù phần lớn các đoàn tuần hành diễn ra trong trật tự, song căng thẳng và đụng độ đã bùng phát tại nhiều đô thị lớn như Rennes, Marseille, Nantes, Bordeaux hay Strasbourg. Tính chung trên toàn quốc, lực lượng chức năng đã bắt giữ 448 người.

Tại thủ đô Paris, các hoạt động đình công và phong tỏa khiến giao thông gián đoạn ở một số khu vực, trong khi tháp Eiffel cũng phải đóng cửa. Trên đại lộ Voltaire, ít nhất ba người được ghi nhận bị thương trong các đợt cảnh sát can thiệp. Đầu giờ tối, căng thẳng tiếp diễn tại quảng trường Nation, buộc lực lượng an ninh sử dụng hơi cay sau khi bị ném vật thể.

Trong khi đó, các vụ đụng độ tại Lyon khiến 40 người bị thương, trong đó có 34 cảnh sát và hiến binh. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 24 người.

Trước sức ép của các cuộc biểu tình, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu cho biết sẽ chủ trì hội nghị xã hội tại phủ Thủ tướng Matignon vào ngày 9/11 tới. Hội nghị quy tụ đại diện các tổ chức công đoàn và giới chủ nhằm tìm giải pháp cải thiện tiền lương và sức mua của người dân.