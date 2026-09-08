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Giá xăng Mỹ lập kỷ lục trong dịp nghỉ lễ Lao động

Thứ Ba, 05:57, 08/09/2026
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VOV.VN - Giá xăng trung bình tại Mỹ đã tăng lên mức cao kỷ lục trong dịp nghỉ lễ Lao động năm nay, trong bối cảnh cuộc chiến với Iran và những gián đoạn tại eo biển Hormuz tiếp tục gây sức ép lớn lên thị trường năng lượng.

Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ AAA, giá xăng trung bình một gallon xăng thường trên toàn quốc trong dịp nghỉ lễ năm nay ở mức khoảng 4,14 USD (khoảng 29.000 đồng/lít), cao hơn 1 USD so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức giá cao nhất từng được ghi nhận trong dịp nghỉ lễ Lao động tại Mỹ, vượt kỷ lục trước đó là 3,82 USD/gallon vào năm 2012.

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Bảng giá xăng dầu bán lẻ tại một cây xăng ở thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Ngọc Quang – PV TTXVN)

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết những gián đoạn tại eo biển Hormuz đã tác động mạnh tới nguồn cung và giá dầu toàn cầu. Bên cạnh giá dầu thô cao, các vấn đề tại một số nhà máy lọc dầu của Mỹ cũng góp phần làm nguồn cung xăng bị thắt chặt và đẩy giá bán lẻ lên cao.

Giá xăng tăng đang tác động trực tiếp tới hoạt động đi lại của người dân Mỹ trong một trong những kỳ nghỉ cuối cùng của mùa hè. Theo ghi nhận nhiều gia đình đã phải hạn chế các chuyến đi bằng ô tô hoặc lựa chọn những điểm đến gần hơn do chi phí nhiên liệu tăng cao.

Việc giá xăng cao cũng đang tạo thêm sức ép đối với nỗ lực kiểm soát chi phí sinh hoạt của chính quyền Tổng thống Donald Trump. 

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết Washington đang thúc đẩy bổ sung nguồn cung năng lượng nhằm giảm giá xăng trong nước, trong khi quân đội Mỹ tiếp tục ngăn chặn hoạt động xuất khẩu dầu và các sản phẩm năng lượng của Iran. Theo ông, Washington muốn sử dụng sức ép kinh tế để buộc Tehran thay đổi chính sách, nhưng vẫn để ngỏ khả năng đạt được một thỏa thuận hạt nhân thông qua đàm phán.

Quang Trung/VOV-Washington
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