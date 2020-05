Hạ nghị sỹ Mỹ đánh giá cao mô hình chống dịch Covid-19 của Việt Nam

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc ngày 22/05 (giờ Mỹ) đã có cuộc điện đàm với Hạ nghị sĩ Dân chủ Ami Bera, Chủ tịch Tiểu ban Châu Á - Thái Bình Dương và Chống phổ biến vũ khí hạt nhân thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện. Hai bên đã thảo luận quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Mỹ và hợp tác ứng phó với đại dịch Covid-19.

Đại sứ Hà Kim Ngọc.

Hạ nghị sĩ Ami Bera thuộc bang California đánh giá cao và chúc mừng Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong kiểm soát tốt dịch Covid-19 và bày tỏ mong muốn đi thăm một số nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam khi các nước kiểm soát được dịch bệnh.

Hạ nghị sĩ Bera cho biết một trong những ưu tiên của Tiểu ban Châu Á -Thái Bình Dương và cá nhân ông là thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với các nước trong khu vực, trong đó có kinh tế - thương mại, an ninh - quốc phòng, bảo đảm an ninh an toàn hàng hải, các nước trong khu vực cùng nhau tôn trọng luật pháp quốc tế, trật tự dựa trên luật lệ, tự do hàng hải và hàng không.

Hạ nghị sĩ Ami Bera

Trong cuộc điện đàm, hai bên cũng đã trao đổi về tình hình Biển Đông và thúc đẩy hợp tác Me Kong – Mỹ. Liên quan đến Biển Đông, Hạ nghị sĩ Ami Bera cho biết Quốc hội Mỹ và cá nhân ông luôn quan tâm và theo dõi sát sao những diễn biến trên Biển Đông, phản đối những hành động xâm phạm chủ quyền, đi ngược lại luật pháp quốc tế, trật tự dựa trên luật lệ và gây bất ổn khu vực.

Nhân dịp này, Đại sứ Hà Kim Ngọc và Hạ nghị sĩ Bera cũng đã trao đổi về tăng cường hơn nữa hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và bang California trong thời gian tới, trong đó có triển khai Ý định thư tăng cường hợp tác do Đại sứ quán Việt Nam và thành phố Los Angeles đã ký tháng 5/2019.

Đại sứ Hà Kim Ngọc đề nghị Hạ nghị sĩ Ami Bera và Chính quyền, Quốc hội bang California tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập tại California để cộng đồng người Việt tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của tiểu bang cũng như quan hệ hai nước.

Đại sứ Hà Kim Ngọc bày tỏ quan ngại về tình trạng kỳ thị người gốc Châu Á, trong đó có người Việt Nam, gần đây gia tăng tại Mỹ liên quan tới nguồn gốc xuất phát của virus SARS-CoV-2 và đề nghị Quốc hội và Chính quyền cũng như các cơ quan sở tại có biện pháp hữu hiệu bảo đảm an ninh, an toàn cho cộng đồng người Việt tại Mỹ. Hạ nghị sĩ Ami Bera cho biết ông phản đối những hành vi kỳ thị chủng tộc và sẽ lưu tâm đến thực tế này.

Cuộc điện đàm tiếp nối các trao đổi, tọa đàm trực tuyến gần đây của Đại sứ Hà Kim Ngọc và Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ với sở tại. Các sự kiện này cho thấy sự quan tâm lớn của Chính quyền, Quốc hội, học giả, doanh nghiệp Mỹ đối với Việt Nam, thể hiện mong muốn tiếp tục cùng nhau thúc đẩy đà phát triển quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Mỹ trong năm hai nước kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1995-2020)./.