Hàn Quốc cấm vận thêm 8 cá nhân Triều Tiên liên quan đến phát triển vũ khí

Hãng truyền thông KBS (Hàn Quốc) đã trích dẫn danh sách cụ thể được Bộ Ngoại giao công bố vào ngày hôm nay 27/12 bao gồm Tổng cục trưởng Tổng cục Trinh sát Triều Tiên. Tiếp theo là Tổng giám đốc Công ty Beijing New Technology, người từng đại diện cho Công ty thương mại phát triển khoáng sản Triều Tiên (KOMID)-doanh nghiệp xuất khẩu vũ khí đang nằm trong danh sách cấm vận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc từ năm 2009 do giao dịch các mặt hàng liên quan tới vũ khí.

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: KCNA.



Nhân vật thứ ba là cựu Bí thư Đại sứ quán Triều Tiên tại Trung Quốc Yun Chol, bị cho là dính líu tới giao dịch lithium-6, nguyên liệu trọng tâm trong phát triển vũ khí hạt nhân và bom hydro, mặt hàng bị cấm phân phối cho Triều Tiên theo lệnh cấm của Hội đồng Bảo an.

4 cá nhân còn lại thuộc công ty Pan-Systems, một hãng xuất khẩu vũ khí của Triều Tiên. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc không công bố cụ thể chủng loại vũ khí hay mặt hàng mà các cá nhân này giao dịch. Công ty này nằm trong danh sách cấm vận của Hàn Quốc từ tháng 3/2016, được cho là tiến hành giao dịch vũ khí dưới sự kiểm soát của Tổng cục Trinh sát Triều Tiên.

Lệnh cấm vận lần này là lệnh trừng phạt đơn phương của Hàn Quốc với Triều Tiên thứ 12 trong năm 2023, và là thứ 14 kể từ sau khi chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol ra mắt.

Tới thời điểm hiện tại, Hàn Quốc đang cấm vận 83 cá nhân và 53 tổ chức dính líu tới Triều Tiên. Theo lệnh cấm vận, người dân và doanh nghiệp không được phép giao dịch tài chính, ngoại hối với đối tượng bị cấm vận khi chưa được chính phủ cấp phép, nếu vi phạm sẽ bị xử phạt.