Hàn Quốc thành lập 3 tổ chức tình báo quân sự mới

Ngày 3/8, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo đã tổ chức lễ khánh thành Trụ sở Phản gián quốc phòng tại Gwacheon, tỉnh Gyeonggi, dưới sự giám sát của Bộ trưởng Quốc phòng Ahn Gyu-back, và đã bắt đầu triển khai hoạt động của hệ thống tình báo quân sự mới.

Trụ sở Phản gián quốc phòng. Ảnh: Bộ tư lệnh phản gián Hàn Quốc

Các chức năng phản gián, an ninh và điều tra an ninh, trước đây tập trung vào Bộ Tư lệnh phản gián Lực lượng vũ trang, nay đã được chuyển giao cho Trụ sở Phản gián quốc phòng, Nhóm hỗ trợ an ninh quốc phòng và Đội điều tra an ninh trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Trụ sở tình báo quốc phòng sẽ hoạt động trên các cơ sở của Cục tình báo cũ và sẽ tăng cường năng lực tình báo, bao gồm ứng phó với các hoạt động gián điệp và các mối đe dọa khủng bố chống lại quân đội Hàn Quốc từ Triều Tiên và các nước khác, cũng như ngăn chặn rò rỉ bí mật quân sự và xử lý các hoạt động an ninh cho ngành công nghiệp quốc phòng.

Trong khi đó, Nhóm hỗ trợ an ninh quốc phòng là một tổ chức độc lập so với chức năng an ninh của Cục Tình báo và sẽ chịu trách nhiệm về các hoạt động an ninh quân sự, bao gồm điều tra an ninh các đơn vị cấp quân đoàn trở lên, điều tra các sự cố an ninh và bảo vệ bí mật quân sự.

Còn Đội điều tra an ninh trực thuộc Trụ sở điều tra Bộ Quốc phòng là một tổ chức chuyên điều tra các tội phạm liên quan đến an ninh quốc gia như gián điệp, rò rỉ bí mật quân sự và các hành vi tiếp tay cho địch. Cơ quan này đã tiếp quản các chức năng điều tra an ninh của Cục Phản gián.

Để đảm bảo hoạt động ổn định của các tổ chức mới, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đang thành lập một lực lượng đặc nhiệm (TF) để chuyển giao chức năng điều tra và ​​sẽ thành lập một cơ quan tư vấn điều tra an ninh, nhằm duy trì việc chia sẻ thông tin và hệ thống phản ứng chung trong các cuộc điều tra an ninh.