English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hàn Quốc thành lập 3 tổ chức tình báo quân sự mới

Thứ Hai, 17:46, 03/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã hoàn tất quá trình giải thể Bộ Tư lệnh phản gián Lực lượng vũ trang và chính thức thành lập 3 tổ chức tình báo quân sự mới là Trụ sở Phản gián quốc phòng, Nhóm hỗ trợ an ninh quốc phòng và Đội điều tra an ninh thuộc Bộ Quốc phòng để chia sẻ các chức năng phản gián truyền thống.

Ngày 3/8, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo đã tổ chức lễ khánh thành Trụ sở Phản gián quốc phòng tại Gwacheon, tỉnh Gyeonggi, dưới sự giám sát của Bộ trưởng Quốc phòng Ahn Gyu-back, và đã bắt đầu triển khai hoạt động của hệ thống tình báo quân sự mới. 

han quoc thanh lap 3 to chuc tinh bao quan su moi hinh anh 1
Trụ sở Phản gián quốc phòng. Ảnh: Bộ tư lệnh phản gián Hàn Quốc

Các chức năng phản gián, an ninh và điều tra an ninh, trước đây tập trung vào Bộ Tư lệnh phản gián Lực lượng vũ trang, nay đã được chuyển giao cho Trụ sở Phản gián quốc phòng, Nhóm hỗ trợ an ninh quốc phòng và Đội điều tra an ninh trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Trụ sở tình báo quốc phòng sẽ hoạt động trên các cơ sở của Cục tình báo cũ và sẽ tăng cường năng lực tình báo, bao gồm ứng phó với các hoạt động gián điệp và các mối đe dọa khủng bố chống lại quân đội Hàn Quốc từ Triều Tiên và các nước khác, cũng như ngăn chặn rò rỉ bí mật quân sự và xử lý các hoạt động an ninh cho ngành công nghiệp quốc phòng.

Trong khi đó, Nhóm hỗ trợ an ninh quốc phòng là một tổ chức độc lập so với chức năng an ninh của Cục Tình báo và sẽ chịu trách nhiệm về các hoạt động an ninh quân sự, bao gồm điều tra an ninh các đơn vị cấp quân đoàn trở lên, điều tra các sự cố an ninh và bảo vệ bí mật quân sự.

Còn Đội điều tra an ninh trực thuộc Trụ sở điều tra Bộ Quốc phòng là một tổ chức chuyên điều tra các tội phạm liên quan đến an ninh quốc gia như gián điệp, rò rỉ bí mật quân sự và các hành vi tiếp tay cho địch. Cơ quan này đã tiếp quản các chức năng điều tra an ninh của Cục Phản gián. 

Để đảm bảo hoạt động ổn định của các tổ chức mới, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đang thành lập một lực lượng đặc nhiệm (TF) để chuyển giao chức năng điều tra và ​​sẽ thành lập một cơ quan tư vấn điều tra an ninh, nhằm duy trì việc chia sẻ thông tin và hệ thống phản ứng chung trong các cuộc điều tra an ninh.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị tuyên phạt thêm 1 năm 6 tháng tù khổ sai
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị tuyên phạt thêm 1 năm 6 tháng tù khổ sai

VOV.VN - Quá trình xét xử cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol xung quanh vụ án “thiết quân luật” đang tiếp tục được đẩy mạnh với một vụ xét xử vừa được tiến hành hôm nay (27/7).

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị tuyên phạt thêm 1 năm 6 tháng tù khổ sai

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị tuyên phạt thêm 1 năm 6 tháng tù khổ sai

VOV.VN - Quá trình xét xử cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol xung quanh vụ án “thiết quân luật” đang tiếp tục được đẩy mạnh với một vụ xét xử vừa được tiến hành hôm nay (27/7).

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung giảm tuần thứ 2 liên tiếp
Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung giảm tuần thứ 2 liên tiếp

VOV.VN - Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung giảm tuần thứ hai liên tiếp do những bê bối nội bộ và các chính sách kinh tế gây tranh cãi. 

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung giảm tuần thứ 2 liên tiếp

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung giảm tuần thứ 2 liên tiếp

VOV.VN - Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung giảm tuần thứ hai liên tiếp do những bê bối nội bộ và các chính sách kinh tế gây tranh cãi. 

Tổng thống Hàn Quốc thăm Mỹ: Tăng cường chiến lược ngoại giao AI và tài nguyên
Tổng thống Hàn Quốc thăm Mỹ: Tăng cường chiến lược ngoại giao AI và tài nguyên

VOV.VN - Ngày 24/7, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung lên đường đi thăm Mỹ và 3 nước Trung Nam Mỹ. Hoạt động này được coi là nhằm thực hiện một sách lược ngoại giao mới của Seoul trong bối cảnh công nghệ cao và khoáng sản đang trở thành những ngành mũi nhọn. 

Tổng thống Hàn Quốc thăm Mỹ: Tăng cường chiến lược ngoại giao AI và tài nguyên

Tổng thống Hàn Quốc thăm Mỹ: Tăng cường chiến lược ngoại giao AI và tài nguyên

VOV.VN - Ngày 24/7, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung lên đường đi thăm Mỹ và 3 nước Trung Nam Mỹ. Hoạt động này được coi là nhằm thực hiện một sách lược ngoại giao mới của Seoul trong bối cảnh công nghệ cao và khoáng sản đang trở thành những ngành mũi nhọn. 

Hàn Quốc tuyên bố sẽ tiếp tục tìm kiếm đàm phán với Triều Tiên
Hàn Quốc tuyên bố sẽ tiếp tục tìm kiếm đàm phán với Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc sẽ tiếp tục tìm kiếm đàm phán với Triều Tiên. Đây là thông điệp của Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun đưa ra hôm nay (23/7) tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 (Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc) tại Manila, Philippines.

Hàn Quốc tuyên bố sẽ tiếp tục tìm kiếm đàm phán với Triều Tiên

Hàn Quốc tuyên bố sẽ tiếp tục tìm kiếm đàm phán với Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc sẽ tiếp tục tìm kiếm đàm phán với Triều Tiên. Đây là thông điệp của Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun đưa ra hôm nay (23/7) tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 (Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc) tại Manila, Philippines.

Hàn Quốc tố Triều Tiên đang biến ranh giới quân sự liên Triều thành biên giới
Hàn Quốc tố Triều Tiên đang biến ranh giới quân sự liên Triều thành biên giới

VOV.VN - Báo chí Hàn Quốc dẫn các nguồn tin quân sự khẳng định Triều Tiên đang đẩy nhanh tiến độ làm đường và lắp đặt các hàng rào thép gai tại khu phi quân sự, khiến toàn bộ khu vực này sẽ trở thành biên giới thực sự giữa 2 quốc gia. 

Hàn Quốc tố Triều Tiên đang biến ranh giới quân sự liên Triều thành biên giới

Hàn Quốc tố Triều Tiên đang biến ranh giới quân sự liên Triều thành biên giới

VOV.VN - Báo chí Hàn Quốc dẫn các nguồn tin quân sự khẳng định Triều Tiên đang đẩy nhanh tiến độ làm đường và lắp đặt các hàng rào thép gai tại khu phi quân sự, khiến toàn bộ khu vực này sẽ trở thành biên giới thực sự giữa 2 quốc gia. 

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ