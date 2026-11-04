Iran cho rằng cử tri Mỹ đã nói “không” với chiến tranh

Trong thông điệp trên mạng xã hội X, Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Baqer Qalibaf cho rằng người Mỹ đã nói "không" với chiến tranh và Iran ủng hộ thông điệp này. Ông Qalibaf cảnh báo: Chính quyền Mỹ không nên chống lại ý nguyện của công chúng trong nước, để phụng sự thế lực bên ngoài. Nếu vẫn tiếp tục theo đuổi chiến tranh, Washington sẽ gặp thêm “ác mộng” với Tehran.

Chủ tịch Quốc hội Iran Qalibaf. Ảnh: Reuters.

Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công nhằm vào Iran ngày 28/2/2026, lần thứ 2 chỉ trong chưa đầy 1 năm. Cuộc chiến đến nay đã bước sang thứ 9 với nhiều hệ lụy nghiêm trọng cả về mặt nhân đạo, an ninh và kinh tế. Trong đó, việc giá nhiên liệu tăng cao kỷ lục tại Mỹ, được cho là một trong những nguyên nhân khiến nhiều cử tri không còn ủng hộ Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa, dẫn đến thất bại của phe Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

"Làn sóng xanh" bầu cử giữa kỳ tạo ra bước ngoặt lớn cho Mỹ VOV.VN - Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 đang tạo ra một bước ngoặt lớn trên chính trường Mỹ. Đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện theo dự báo của các hãng truyền thông lớn, với chiến thắng bất ngờ tại các thành trì của đảng Cộng hòa trong cuộc đua Thượng viện.

Tổng thống Mỹ Trump chúc mừng đảng Dân chủ sau thất bại của đảng Cộng hòa VOV.VN - Nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump đã gửi lời chúc mừng đảng Dân chủ về kết quả của họ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, sau khi đảng Cộng hòa phải hứng chịu hàng loạt thất bại.