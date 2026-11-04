Iran cho rằng cử tri Mỹ đã nói “không” với chiến tranh
VOV.VN - Sau khi bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ diễn ra với thắng lợi thuộc về đảng Dân chủ ở cả Thượng viện và Hạ viện, Chủ tịch Quốc hội Iran cho rằng cử tri và người dân Mỹ đã nói "không" với chiến tranh, phản đối cuộc chiến mà Tổng thống Donald Trump phát động nhằm vào Iran.
Trong thông điệp trên mạng xã hội X, Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Baqer Qalibaf cho rằng người Mỹ đã nói "không" với chiến tranh và Iran ủng hộ thông điệp này. Ông Qalibaf cảnh báo: Chính quyền Mỹ không nên chống lại ý nguyện của công chúng trong nước, để phụng sự thế lực bên ngoài. Nếu vẫn tiếp tục theo đuổi chiến tranh, Washington sẽ gặp thêm “ác mộng” với Tehran.
Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công nhằm vào Iran ngày 28/2/2026, lần thứ 2 chỉ trong chưa đầy 1 năm. Cuộc chiến đến nay đã bước sang thứ 9 với nhiều hệ lụy nghiêm trọng cả về mặt nhân đạo, an ninh và kinh tế. Trong đó, việc giá nhiên liệu tăng cao kỷ lục tại Mỹ, được cho là một trong những nguyên nhân khiến nhiều cử tri không còn ủng hộ Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa, dẫn đến thất bại của phe Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.