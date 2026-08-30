English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran chưa mở lại Hormuz, Lãnh tụ Khamenei kêu gọi vùng Vịnh đối đầu kẻ thù thực sự

Chủ Nhật, 15:13, 30/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm 30/8, Iran tuyên bố dù đã đạt được đồng thuận với Oman về quản lý và vận hành eo biển Hormuz nhưng việc mở lại tuyến hàng hải này vẫn phụ thuộc lập trường và cách tiếp cận của Mỹ. Đồng thời, Lãnh tụ Iran gửi lời kêu gọi tới toàn vùng Vịnh.

Tuyên bố về Hormuz do Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ khẳng định thủy lôi tại eo biển này đã được dọn sạch và tuyến hàng hải chiến lược này vẫn đang được mở. Ông Gharibabadi nhấn mạnh đồng thuận về quản lý eo Hormuz đã được thống nhất với Oman nhưng điều đó không có nghĩa là vùng biển đã được mở lại.

Theo ông, để eo Hormuz có thể được mở lại, Mỹ cần phải tuân thủ đầy đủ các cam kết, bao gồm chấm dứt hành vi thù địch và dỡ bỏ phong tỏa hải quân với các cảng của Iran.  

iran chua mo lai hormuz, lanh tu khamenei keu goi vung vinh doi dau ke thu thuc su hinh anh 1
Mỹ và Iran vẫn đang đấu trí căng thẳng ở Hormuz và vùng Vịnh. Đồ họa minh họa: ChatGPT.

Trước tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Gharibabadi, Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 29/8 đã bác bỏ thông báo của quân đội Mỹ về việc eo biển Hormuz đang được mở. IRGC khẳng định: Eo biển Hormuz vẫn nằm dưới quyền kiểm soát toàn diện của Tehran. Chừng nào Mỹ chưa thay đổi lập trường và cách tiếp cận cuộc chiến, chừng đó eo Hormuz chưa thể được khơi thông.

Theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), cho đến thời điểm này, tức 6 tháng sau khi xung đột bùng phát, vẫn còn khoảng 400 tàu hàng cùng 6.000 thủy thủ thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, đang bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz.

Cùng ngày 30/8, Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã ra thông điệp bằng văn bản kêu gọi các nhà lãnh đạo vùng Vịnh hãy xác định “kẻ thù thực sự”, hiểu rõ kế hoạch và đối đầu với “kẻ thù”.

Thông điệp trên được đăng tải trên tài khoản Telegram nhân ngày sinh Nhà tiên tri Muhammad của đạo Hồi, với mục tiêu kêu gọi đoàn kết, phòng thủ trước “kẻ thù” và hợp tác giữa người Hồi giáo toàn thế giới.

Tuyên bố của ông Khamenei nêu rõ “kẻ thù thực sự” đang nỗ lực biến những khác biệt về chủng tộc, văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị và địa lý thành cái cớ để gieo rắc bất hòa giữa người Hồi giáo tại Iran cũng như ở bất kỳ quốc gia Hồi giáo nào khác trên thế giới.

Giáo chủ Mojtaba Khamenei đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị thương trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel 6 tháng trước.

tong thong My Trung Quoc chu tich, Trump Tap Can Binh, Tap Trump -reu.jpg

Trung Quốc không thiếu đòn đáp trả khi Mỹ trừng phạt Iran

VOV.VN - Vừa qua Mỹ liên tiếp tung ra các đòn trừng phạt kinh tế mới nhằm vào Iran trong khi Trung Quốc là một đối tác đặc biệt quan trọng của Iran, khiến Bắc Kinh ít nhiều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Trung Quốc không thiếu đòn đáp trả lợi hại.

Bá Thi/VOV-Cairo - Mỹ Hà/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cách Iran vô hiệu hóa chiến tranh kinh tế của Mỹ và “đáp trả như động đất”
Cách Iran vô hiệu hóa chiến tranh kinh tế của Mỹ và “đáp trả như động đất”

VOV.VN - Khi Mỹ triển khai kế hoạch mới nhất nhằm làm tê liệt nền kinh tế Iran, nước Cộng hòa Hồi giáo này đã đe dọa sẽ có các biện pháp đáp trả ở quy mô khu vực và toàn cầu, nhằm đẩy cao rủi ro cho cả Mỹ lẫn thế giới.

Cách Iran vô hiệu hóa chiến tranh kinh tế của Mỹ và “đáp trả như động đất”

Cách Iran vô hiệu hóa chiến tranh kinh tế của Mỹ và “đáp trả như động đất”

VOV.VN - Khi Mỹ triển khai kế hoạch mới nhất nhằm làm tê liệt nền kinh tế Iran, nước Cộng hòa Hồi giáo này đã đe dọa sẽ có các biện pháp đáp trả ở quy mô khu vực và toàn cầu, nhằm đẩy cao rủi ro cho cả Mỹ lẫn thế giới.

Mỹ tuyên bố sẽ tiêu diệt bất kỳ tàu nào của Iran đặt thêm thủy lôi ở Hormuz
Mỹ tuyên bố sẽ tiêu diệt bất kỳ tàu nào của Iran đặt thêm thủy lôi ở Hormuz

VOV.VN - Hôm 25/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định rằng toàn bộ thủy lôi tại eo biển Hormuz đã được gỡ bỏ hoặc kích nổ, đồng thời đe dọa sẽ tiêu diệt bất kỳ tàu thuyền nào có ý định đặt thêm thủy lôi tại đây.

Mỹ tuyên bố sẽ tiêu diệt bất kỳ tàu nào của Iran đặt thêm thủy lôi ở Hormuz

Mỹ tuyên bố sẽ tiêu diệt bất kỳ tàu nào của Iran đặt thêm thủy lôi ở Hormuz

VOV.VN - Hôm 25/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định rằng toàn bộ thủy lôi tại eo biển Hormuz đã được gỡ bỏ hoặc kích nổ, đồng thời đe dọa sẽ tiêu diệt bất kỳ tàu thuyền nào có ý định đặt thêm thủy lôi tại đây.

Mỹ chưa có ý định tấn công mới vào Iran, tập trung gây sức ép kinh tế
Mỹ chưa có ý định tấn công mới vào Iran, tập trung gây sức ép kinh tế

VOV.VN - Trang tin Axios cho hay, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ vừa khẳng định nước này sẽ tập trung gia tăng sức ép kinh tế lên Iran thông qua các biện pháp trừng phạt và phong tỏa bằng hải quân, thay vì tấn công quân sự.

Mỹ chưa có ý định tấn công mới vào Iran, tập trung gây sức ép kinh tế

Mỹ chưa có ý định tấn công mới vào Iran, tập trung gây sức ép kinh tế

VOV.VN - Trang tin Axios cho hay, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ vừa khẳng định nước này sẽ tập trung gia tăng sức ép kinh tế lên Iran thông qua các biện pháp trừng phạt và phong tỏa bằng hải quân, thay vì tấn công quân sự.

Tình cảnh Iran khi bị Mỹ siết chặt trừng phạt kinh tế
Tình cảnh Iran khi bị Mỹ siết chặt trừng phạt kinh tế

VOV.VN - Chính phủ Iran đã phát đi tín hiệu về khả năng tăng giá nhiên liệu ngay trước thềm các lệnh trừng phạt kinh tế mới từ Mỹ, trong bối cảnh giá thực phẩm và các mặt hàng khác tại Iran vốn đã tăng vọt do nhiều nguyên nhân.

Tình cảnh Iran khi bị Mỹ siết chặt trừng phạt kinh tế

Tình cảnh Iran khi bị Mỹ siết chặt trừng phạt kinh tế

VOV.VN - Chính phủ Iran đã phát đi tín hiệu về khả năng tăng giá nhiên liệu ngay trước thềm các lệnh trừng phạt kinh tế mới từ Mỹ, trong bối cảnh giá thực phẩm và các mặt hàng khác tại Iran vốn đã tăng vọt do nhiều nguyên nhân.

Iran phản ứng ra sao khi Mỹ phát động chiến tranh kinh tế?
Iran phản ứng ra sao khi Mỹ phát động chiến tranh kinh tế?

VOV.VN - Giới chuyên gia nhận định, dù ban lãnh đạo Iran có thể coi việc chấm dứt xung đột là điều cần thiết trước áp lực kinh tế ngày càng tăng từ Mỹ, song điều này không đồng nghĩa với việc Tehran sẽ chấp nhận các yêu sách của Washington.

Iran phản ứng ra sao khi Mỹ phát động chiến tranh kinh tế?

Iran phản ứng ra sao khi Mỹ phát động chiến tranh kinh tế?

VOV.VN - Giới chuyên gia nhận định, dù ban lãnh đạo Iran có thể coi việc chấm dứt xung đột là điều cần thiết trước áp lực kinh tế ngày càng tăng từ Mỹ, song điều này không đồng nghĩa với việc Tehran sẽ chấp nhận các yêu sách của Washington.

Israel kinh ngạc trước tốc độ phục hồi quân sự nhanh chóng của Iran
Israel kinh ngạc trước tốc độ phục hồi quân sự nhanh chóng của Iran

VOV.VN - Tờ báo của Israel cho biết, nếu Iran có thể quay lại mức sản xuất 100-300 tên lửa mỗi tháng, nước này có thể khôi phục kho tên lửa về mức của tháng 6/2025 vào khoảng đầu đến giữa năm 2027.

Israel kinh ngạc trước tốc độ phục hồi quân sự nhanh chóng của Iran

Israel kinh ngạc trước tốc độ phục hồi quân sự nhanh chóng của Iran

VOV.VN - Tờ báo của Israel cho biết, nếu Iran có thể quay lại mức sản xuất 100-300 tên lửa mỗi tháng, nước này có thể khôi phục kho tên lửa về mức của tháng 6/2025 vào khoảng đầu đến giữa năm 2027.

Iran nói vẫn toàn quyền kiểm soát Hormuz, khẳng định sẽ báo thù cho cố lãnh tụ
Iran nói vẫn toàn quyền kiểm soát Hormuz, khẳng định sẽ báo thù cho cố lãnh tụ

VOV.VN - Iran hôm qua (28/8) tiếp tục tuyên bố vẫn đang toàn quyền kiểm soát eo biển chiến lược Hormuz - tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới. Tehran đồng thời khẳng định sẽ báo thù cho cái chết của Đại giáo chủ Ali Khamenei, người đã bị liên quân Mỹ - Israel hạ sát trong ngày đầu xung đột.

Iran nói vẫn toàn quyền kiểm soát Hormuz, khẳng định sẽ báo thù cho cố lãnh tụ

Iran nói vẫn toàn quyền kiểm soát Hormuz, khẳng định sẽ báo thù cho cố lãnh tụ

VOV.VN - Iran hôm qua (28/8) tiếp tục tuyên bố vẫn đang toàn quyền kiểm soát eo biển chiến lược Hormuz - tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới. Tehran đồng thời khẳng định sẽ báo thù cho cái chết của Đại giáo chủ Ali Khamenei, người đã bị liên quân Mỹ - Israel hạ sát trong ngày đầu xung đột.

Xuất nhập khẩu của Iran giảm tới 35% do các lệnh trừng phạt của Mỹ
Xuất nhập khẩu của Iran giảm tới 35% do các lệnh trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 28/8 cho biết hoạt động xuất nhập khẩu của nước này đã giảm từ 25% đến 35% do các lệnh trừng phạt và sự bao vây cấm vận của Mỹ.

Xuất nhập khẩu của Iran giảm tới 35% do các lệnh trừng phạt của Mỹ

Xuất nhập khẩu của Iran giảm tới 35% do các lệnh trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 28/8 cho biết hoạt động xuất nhập khẩu của nước này đã giảm từ 25% đến 35% do các lệnh trừng phạt và sự bao vây cấm vận của Mỹ.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ