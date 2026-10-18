Iran xác nhận vẫn đang trao đổi thông điệp với Mỹ thông qua trung gian

Khẳng định đối thoại gián tiếp Mỹ - Iran vẫn đang diễn ra, được Nghị sỹ Quốc hội Iran, ông Yaqoub Rezazadeh công bố. Quan chức Iran cho biết, bên hỗ trợ các cuộc trao đổi là các nhà trung gian Oman và Qatar. Tuy nhiên, nội dung thông điệp trao đổi không được đề cập. Kế hoạch khởi động lại các cuộc đàm phán chính thức Mỹ - Iran, cũng không được nhắc đến.

Tiếp đó, trong một tuyên bố khác, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng khẳng định, Tehran luôn sẵn sàng đối thoại với Mỹ trên cở sở cùng tôn trọng và tuân thủ cam kết. Ông Aragchi nhấn mạnh, Iran đã luôn đàm phán với thiện chí tốt trong hơn 2 năm qua. Đáng tiếc là phía Mỹ lại đáp trả bằng việc tấn công quân sự, tạo ra sự “bất tín” nghiêm trọng. Vì vậy, để đàm phán có thể được nối lại, Mỹ cần đảm bảo rằng, họ sẽ không tái diễn hành vi thù địch.

Quốc kỳ Iran. Ảnh: Getty Images

Mỹ và Israel phát động chiến tranh với Iran ngày 28/2/2026, viện lý do ngăn Tehan phát triển vũ khí hạt nhân. Đây là lần thứ 2 trong chưa đầy 1 năm, Tel Aviv và Washington tấn công Tehran với cùng lý do ngăn quốc gia Hồi giáo phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, trong rất nhiều tuyên bố trước, trong và sau khi xung đột bùng phát, Iran nhất quán khẳng định không theo đuổi vũ khí hạt nhân. Chương trình phát triển hạt nhân mà Tehran xây dựng, chỉ nhằm mục đích hòa bình.