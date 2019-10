Lực lượng Dân chủ Syria kêu gọi quốc tế hỗ trợ

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã rút ra xa 32 km từ biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, SDF cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ đã phát động một cuộc tấn công lớn trên mặt đất bất chấp lệnh ngừng bắn và kêu gọi Mỹ can thiệp ngay lập tức để ngăn chặn cuộc tấn công.

Lực lượng Dân chủ Syria đã rút lui 32km từ biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Getty

SDF tuyên bố sẽ thực hiện quyền tự vệ chính đáng để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria khi Thổ Nhĩ Kỳ tấn công vào các ngôi làng ở bên ngoài khu vực ngừng bắn.

SDF đã ủng hộ đề xuất của Đức về việc triển khai các lực lượng quốc tế để thiết lập một "vùng an toàn" ở phía đông bắc Syria. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ingbert Kramp-Karenbauer tuyên bố rằng một vùng an toàn có thể cho phép các lực lượng quốc tế, bao gồm cả quân đội châu Âu tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố và chống IS.

Trong động thái liên quan, chính quyền tự trị của miền bắc và miền đông Syria đã yêu cầu Liên Hợp Quốc gửi một lực lượng quốc tế trung lập đến Ras al-Ain và Tal Abyad để đảm bảo sự trở lại của người dân và ngăn chặn thảm họa nhân đạo ở các khu vực bị Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng. Hơn 300.000 người dân ở khu vực đông bắc Syria ở đã phải di dời kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ phát động tấn công mùa xuân hòa bình.

Cùng ngày 24/10, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Syria Geir Pedersen nói rằng thỏa thuận ngừng bắn ở phía đông bắc Syria dường như được tôn trọng nhưng không có nghĩa là sẽ không có thách thức. Ông Pedersen cũng cho biết Ủy ban hiến pháp Syria sẽ không giải quyết xung đột nhưng có thể là khởi đầu quan trọng của tiến trình chính trị ở nước này./.