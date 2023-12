Mỹ, Nhật Bản và Philippines tái khẳng định cam kết với tự do hàng hải

Các bên đã tái khẳng định cam kết đối với tự do hàng hải và luật pháp quốc tế ở Biển Đông và biển Hoa Đông cũng như tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Các tàu thuyền của hải quân Mỹ, Ấn Độ, Philippines và lực lượng phòng vệ Nhật Bản tập trận trên biển năm 2019. Ảnh: Reuters

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan tái khẳng định cam kết liên minh vững chắc của Mỹ đối với các đồng minh Nhật Bản và Philippines.

Cố vấn an ninh quốc gia ba nước cam kết tiếp tục thực hiện các sáng kiến từng được thảo luận hồi tháng 6 vừa qua bao gồm các nỗ lực nhằm tăng cường năng lực phòng thủ và an ninh đặc biệt là an ninh mạng, duy trì trật tự hàng hải tự do và rộng mở, tăng cường hợp tác về viện trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai cũng như duy trì một trật tự kinh tế tự do và bình đẳng.

Các bên cũng tái khẳng định quyết định phối hợp ba bên chặt chẽ trong những tháng tới nhằm thúc đẩy các lợi ích chung trong một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.