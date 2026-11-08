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Mỹ thành lập lực lượng đặc nhiệm mới nhằm siết chặt Iran

Chủ Nhật, 07:09, 08/11/2026
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VOV.VN - Sau nhiều tháng triển khai phong tỏa hải quân đối với Iran, quân đội Mỹ cho biết sẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm nhằm ngăn chặn Tehran vận chuyển vũ khí hiện đại và các mặt hàng thuộc diện trừng phạt qua biên giới đường bộ cũng như biển Caspi.

Quân đội Mỹ ngày 7/11 thông báo thành lập Lực lượng đặc nhiệm Iron Gate nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động vận chuyển vũ khí, công nghệ lưỡng dụng và các mặt hàng bị cấm vận của Iran qua các tuyến đường bộ và đường biển.

Theo thông tin được Reuters đăng tải đầu tiên, lực lượng đặc nhiệm này sẽ đặt trụ sở tại thành phố Tampa, bang Florida, đồng thời phối hợp với các cơ quan khác của Chính phủ Mỹ.

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Mỹ thành lập lực lượng đặc nhiệm mới nhằm siết chặt Iran. Ảnh: Reuters

Ngoài mục tiêu ngăn chặn hoạt động vận chuyển vũ khí, Iron Gate còn tập trung kiểm soát dòng chảy công nghệ lưỡng dụng mà Iran có thể sử dụng, cũng như cắt đứt các nguồn thu mà Washington cho là bất hợp pháp của Tehran.

Việc thành lập lực lượng đặc nhiệm mới cho thấy Mỹ vẫn đang tìm kiếm những biện pháp gia tăng sức ép đối với Iran, hơn 8 tháng sau khi cùng Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào quốc gia Hồi giáo này.

Các cuộc không kích của Mỹ đã giáng những đòn mạnh vào năng lực quân sự thông thường của Iran. Trong khi đó, chiến dịch phong tỏa hải quân của Washington cũng hạn chế đáng kể hoạt động xuất khẩu dầu thô của Tehran qua eo biển Hormuz và biển Arab. Tuy nhiên, Iran vẫn được đánh giá là mối đe dọa đáng kể đối với khu vực, trong khi giới lãnh đạo nước này tiếp tục củng cố quyền kiểm soát trong nước.

Mạng lưới bí mật giúp Iran nhập khẩu hàng hóa quân sự

Một cuộc điều tra của Reuters cho thấy Iran đã xây dựng mạng lưới bí mật gồm các cơ quan quân sự nhằm nhập khẩu ít nhất 2 tỷ USD thiết bị, vật liệu nổ và xe tải hạng nặng kể từ tháng 1/2025, qua đó né tránh lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ và các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Theo kết quả điều tra, số hàng hóa này được đưa vào Iran bằng nhiều tuyến vận chuyển khác nhau, gồm tàu chở hàng từ Nga qua biển Caspi, xe tải từ các nước Trung Á và máy bay vận tải từ Trung Quốc.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng đặc nhiệm Iron Gate sẽ phối hợp với các cơ quan khác của Chính phủ Mỹ. Một quan chức quân đội Mỹ đề nghị giấu tên cho biết hoạt động phối hợp dự kiến có sự tham gia của Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và cộng đồng tình báo Mỹ.

"Tăng cường phối hợp giữa CENTCOM với các đối tác liên ngành của Mỹ sẽ tiếp tục hạn chế khả năng của Iran trong việc tài trợ cho các hoạt động khủng bố, tái thiết các nhà máy sản xuất vũ khí và bổ sung trang thiết bị quân sự", Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh CENTCOM, tuyên bố.

Theo ước tính của CENTCOM, chiến dịch phong tỏa hải quân của Mỹ đã ngăn Iran xuất khẩu lượng dầu thô trị giá hơn 25 tỷ USD.

Trong những ngày gần đây, các bên trung gian đã đẩy mạnh nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran, trong bối cảnh xuất hiện lo ngại giao tranh có thể bùng phát trở lại sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Tổng thống Donald Trump liên tục phát đi những cảnh báo về khả năng tiến hành một chiến dịch tấn công mới nhằm vào Iran. Những tuyên bố này khiến các quốc gia vùng Vịnh lo ngại, nhất là khi Tehran đã đe dọa đáp trả trên diện rộng nhằm vào cơ sở hạ tầng trong khu vực.

Reuters dẫn các đánh giá tình báo của Mỹ trong những tháng gần đây cho biết, việc nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran khó có thể làm thay đổi căn bản lập trường đàm phán của Tehran hoặc dẫn tới sự sụp đổ của chính quyền nước này.

Giang Bùi/VOV.VN (biên dịch)
Theo: Reuters
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