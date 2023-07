New Zealand bối rối khi xử lý gần 60 triệu bộ xét nghiệm nhanh sắp hết hạn

VOV.VN - Khi đại dịch Covid-19 dần được kiểm soát, Chính phủ New Zealand đang phải đối mặt với bài toán phải xử lý gần 60 triệu bộ xét nghiệm nhanh Covid-19 sắp hết hạn, trị giá hơn 530 triệu USD New Zealand (NZD). Vấn đề này đang gây ra nhiều tranh cãi trong chính trường New Zealand với nhiều chỉ trích Bộ Y tế nước này đã dự trù quá mức cần thiết, gây lãng phí ngân sách quốc gia.