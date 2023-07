New Zealand cam kết tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine

Ngày 13/7, Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp nhau bên lề Hội nghị Thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo NATO tại Vilnius, Litva. Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về sự ủng hộ vững chắc của New Zealand đối với Ukraine và cam kết sẽ tiếp tục viện trợ quân sự cho nước này.

Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins gặp gỡ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO. Nguồn: RNZ

Trả lời phỏng vấn báo chí, Thủ tướng Chris Hipkins cho biết, bên cạnh các gói viện trợ quân sự, New Zealand đang xem xét cung cấp thêm các gói hỗ trợ cho khả năng phục hồi nền kinh tế của Ukraine. Theo đó, New Zealand sẽ cung cấp 1,2 triệu NZD cho Chương trình Hành động Bom mìn của Liên Hợp Quốc, nhằm loại bỏ mối đe dọa do bom mìn gây ra đối với dân thường ở Ukraine. Ngoài ra, New Zealand cũng sẽ dành 500.000 NZD cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) để giám sát và điều tra vấn đề hạt nhân tại Ukraine sau khi đập Kakhovka nơi cung cấp nước làm mát cho Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, bị phá hủy. New Zealand cũng đã cam kết hỗ trợ thêm 3 triệu NZD để hỗ trợ phục hồi và tái thiết cho Ukraine.

Trong 16 tháng qua, New Zealand đã triển khai hàng loạt các gói hỗ trợ ngoại giao, quân sự và nhân đạo cho Ukraine trị giá hơn 80 triệu NZD, cũng như tiến hành các biện pháp trừng phạt nhắm vào hơn 1.500 người Nga và các cá nhân và tổ chức Belarus, cũng như việc thực hiện các biện pháp hạn chế thương mại với hai quốc gia này.

Thủ tướng Chris Hipkins nhấn mạnh, New Zealand quyết tâm duy trì các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân và tổ chức có vai trò quan trọng hoặc chiến lược trong cuộc xung đột và có kế hoạch công bố thêm các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và tổ chức của Nga và Belarus vào tuần tới.