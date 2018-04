Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ từ chức

Hôm 8/4, ông John Bolton cố vấn an ninh quốc gia trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump cho biết, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Michael Anton sẽ rời khỏi chức vụ này. Ông Anton. Ảnh: AP.

Cho đến nay, giới chức chính quyền Mỹ vẫn chưa cho biết nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của ông Michael Anton.

Ông Michael Anton được ông Michael Flynn đề cử vào chức vụ người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia. Ông Michael Flynn là cố vấn An ninh Quốc gia đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, người đã phải ra đi do liên quan đến cuộc tiếp xúc với Đại sứ Nga tại Mỹ Sergei Kislyak.

Ông Michael Anton là quan chức cuối cùng sát cánh bên Tổng thống Donald Trump trong Hội đồng An ninh Quốc gia ra đi. Trước đó, ngày 22/3, ông McMaster đã phải nhường chức vụ cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia thứ ba cho ông John Bolton, một nhà ngoại giao kỳ cựu và có quan điểm cứng rắn, mà theo như Tổng thống Donald Trump là nhằm tăng cường tính quyết đoán trong chính sách của Mỹ./.