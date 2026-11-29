Theo các nguồn tin nội bộ Nhật Bản, hoạt động phóng tên lửa đẩy chủ lực H3 của nước này sẽ được chuyển giao cho Tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi (Mitsubishi Heavy Industries), đánh dấu bước chuyển sang mô hình tư nhân hóa bắt đầu từ lần phóng thứ 11. Trong thời gian tới, các hoạt động tìm kiếm đơn hàng cho "dịch vụ phóng vệ tinh" sử dụng tên lửa H3 sẽ được đẩy mạnh.

Tên lửa đẩy H3. Ảnh: JAXA

H3 là dòng tên lửa chủ lực của Nhật Bản, được phát triển bởi Cơ quan Hàng không Vũ trụ (JAXA) cùng một số đối tác khác. Hiện tại, JAXA vẫn đang là đơn vị chủ trì các hoạt động phóng. Sau khi đạt được thành công trong 3 lần phóng liên tiếp kể từ đầu năm tài chính 2026 và cho thấy sự ổn định trong vận hành, JAXA và Mitsubishi Heavy Industries - đơn vị chịu trách nhiệm sản xuất tên lửa, đã tiến hành thảo luận về việc chuyển sang mô hình tư nhân hóa. Kết quả là hai bên đã thống nhất chuyển giao hoạt động phóng cho khu vực tư nhân, bắt đầu từ lần phóng thứ 11.

Bước chuyển này được đánh giá là sẽ góp phần phát triển hơn nữa công nghiệp hàng không vũ trụ của Nhật Bản. Giáo sư Ogasawara Hiroshi thuộc Đại học Khoa học Tokyo - người từng tham gia vào quá trình phát triển và vận hành tên lửa của Nhật Bản, nêu ý kiến.

"Nếu có thể ký kết các hợp đồng phóng vệ tinh dài hạn với các nhà sản xuất vệ tinh, thì dựa trên cơ sở đó, việc sản xuất tên lửa sẽ trở nên hiệu quả hơn. Đồng thời cũng kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế trên phương diện thương mại", Giáo sư Ogasawara Hiroshi nói.

Tên lửa H3 có 3 phiên bản khác nhau, trong đó, phiên bản của H3 số 11 được trang bị 2 tên lửa đẩy phụ. Đối với phiên bản này, Mitsubishi Heavy Industries sẽ đóng vai trò chủ trì thực hiện các đợt phóng, trừ khi có những thay đổi về động cơ hoặc các thành phần kỹ thuật khác. Ngoài ra, việc tư nhân hóa đối với các phiên bản còn lại cũng sẽ được xem xét triển khai theo từng giai đoạn.

Cùng với việc chuyển sang mô hình tư nhân hóa, Nhật Bản cũng đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm đơn hàng, nhằm thúc đẩy "dịch vụ phóng vệ tinh", hướng tới việc thực hiện nhiều đợt phóng các vệ tinh nhân tạo, bao gồm cả các vệ tinh từ nước ngoài.