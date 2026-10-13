Pakistan bắt giữ lãnh đạo tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, căng thẳng chính trị leo thang

Bộ trưởng liên bang Pakistan Talal Chaudhry xác nhận Thủ hiến Sohail Afridi và một số thành viên nội các tỉnh đã bị bắt giữ theo biện pháp phòng ngừa.

Trước đó, Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari ngày 11/10 ban bố tình trạng khẩn cấp tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, khu vực Tây Bắc giáp Afghanistan, đồng thời đình chỉ chính quyền do PTI kiểm soát. Theo quy định của Hiến pháp Pakistan, Thống đốc tỉnh sẽ tiếp quản quyền điều hành trong thời gian áp dụng tình trạng khẩn cấp.

Cảnh sát Pakistan. Ảnh: Reuters.

Chính phủ liên bang giải thích quyết định này xuất phát từ việc chính quyền tỉnh không thực hiện đầy đủ trách nhiệm chống khủng bố, khiến tình hình an ninh tại khu vực biên giới Afghanistan ngày càng xấu đi. Tuy nhiên, PTI bác bỏ cáo buộc, cho rằng đây là động thái mang động cơ chính trị nhằm ngăn chặn cuộc tuần hành tới thủ đô Islamabad, yêu cầu trả tự do cho ông Imran Khan.

Sau quyết định trên, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra tại thủ phủ Peshawar và huyện Khyber lân cận. Cảnh sát bắt giữ một số người biểu tình, các cơ sở giáo dục tại Peshawar phải đóng cửa, trong khi những kỳ thi ngày 12/10 bị hủy bỏ. Tại Islamabad, hàng nghìn cảnh sát được đặt trong tình trạng sẵn sàng để kiểm soát những tuyến đường dẫn tới khu vực cơ quan chính phủ.

Chính phủ Pakistan cho biết các cuộc đàm phán với PTI đã đổ vỡ do bất đồng về vấn đề chống khủng bố. Trong khi đó, PTI tiếp tục yêu cầu trả tự do và bảo đảm chăm sóc y tế cho ông Imran Khan, người bị giam giữ từ năm 2023.

Khyber Pakhtunkhwa là địa bàn chiến lược, đồng thời là thành trì chính trị quan trọng của PTI. Việc đình chỉ chính quyền tỉnh và bắt giữ các lãnh đạo địa phương có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng giữa chính phủ liên bang và phe đối lập. Trong thời gian tới, diễn biến pháp lý liên quan đến quyết định áp đặt tình trạng khẩn cấp, cùng khả năng PTI mở rộng biểu tình, sẽ là những yếu tố đáng chú ý đối với ổn định chính trị và an ninh của Pakistan.