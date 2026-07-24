Thời sự quốc tế tối 24/7: Ngoại trưởng Nga-Mỹ thảo luận trực tiếp vấn đề Ukraine

Mỹ khởi động áp thuế mới nhắm vào hàng chục quốc gia

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết tìm những cách khác để đánh thuế hàng hóa nước ngoài sau khi Tòa án Tối cao nước này bác bỏ các mức thuế mạnh tay nhất của ông hồi đầu năm nay. Hôm 23/7, chính quyền của ông đã công bố giải pháp thay thế mới nhất.