Thời sự quốc tế tối 24/7: Ngoại trưởng Nga-Mỹ thảo luận trực tiếp vấn đề Ukraine

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VOV.VN - Bản tin quốc tế trưa 24/7 có các tin tức đáng chủ ý: Iran thề quyết chiến đến cùng với Mỹ; Mỹ muốn Saudi Arabia phải bình thường hoá quan hệ với Israel; Iran đưa chỉ huy Vệ binh Hồi giáo và thiết bị tên lửa sang giúp Houthi...
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VOV.VN - Một cuộc thăm dò gần đây của Fox News lặp lại dữ liệu của Gallup từ năm ngoái (2025) ở một điểm quan trọng: Quan điểm về chủ nghĩa tư bản suy giảm.
VOV.VN - Một cuộc thăm dò gần đây của Fox News lặp lại dữ liệu của Gallup từ năm ngoái (2025) ở một điểm quan trọng: Quan điểm về chủ nghĩa tư bản suy giảm.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết tìm những cách khác để đánh thuế hàng hóa nước ngoài sau khi Tòa án Tối cao nước này bác bỏ các mức thuế mạnh tay nhất của ông hồi đầu năm nay. Hôm 23/7, chính quyền của ông đã công bố giải pháp thay thế mới nhất.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết tìm những cách khác để đánh thuế hàng hóa nước ngoài sau khi Tòa án Tối cao nước này bác bỏ các mức thuế mạnh tay nhất của ông hồi đầu năm nay. Hôm 23/7, chính quyền của ông đã công bố giải pháp thay thế mới nhất.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho hay, thiệt hại đối với tàu thuyền sẽ được “bồi thường bằng tiền của Iran” mà Mỹ kiểm soát.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho hay, thiệt hại đối với tàu thuyền sẽ được “bồi thường bằng tiền của Iran” mà Mỹ kiểm soát.
VOV.VN - Bốn nguồn tin của Reuters cho hay, Iran đã dùng máy bay chở các chỉ huy, cố vấn quân sự và thiết bị liên quan đến tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đến Yemen trong tháng này.
VOV.VN - Bốn nguồn tin của Reuters cho hay, Iran đã dùng máy bay chở các chỉ huy, cố vấn quân sự và thiết bị liên quan đến tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đến Yemen trong tháng này.
VOV.VN - Ngày 23/7, các Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí thông qua gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga. Động thái này diễn ra sau khi Hy Lạp rút phản đối nhờ đạt được thỏa hiệp về hoạt động vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga.
VOV.VN - Ngày 23/7, các Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí thông qua gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga. Động thái này diễn ra sau khi Hy Lạp rút phản đối nhờ đạt được thỏa hiệp về hoạt động vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga.
VOV.VN - Ngày 23/7, một chiếc máy bay chiến đấu đã gặp nạn trong chuyến bay huấn luyện tại khu vực Odintsovo, vùng Moscow.
VOV.VN - Ngày 23/7, một chiếc máy bay chiến đấu đã gặp nạn trong chuyến bay huấn luyện tại khu vực Odintsovo, vùng Moscow.