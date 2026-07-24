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Thời sự quốc tế tối 24/7: Ngoại trưởng Nga-Mỹ thảo luận trực tiếp vấn đề Ukraine

Thứ Sáu, 22:52, 24/07/2026
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VOV.VN - Ngoại trưởng Nga - Mỹ thảo luận trực tiếp về vấn đề Ukraine. EU áp gói trừng phạt lớn nhất trong 4 năm qua nhằm vào Nga. Quân Nga cố xâm nhập biên giới Ukraine ở Kharkov. Ông Trump tuyên bố ông Tập Cận Bình sẽ thăm Mỹ vào ngày 24/9.

Xem thêm:

>> Nga khởi tố hình sự vụ “tấn công” ở Ural, cáo buộc Ukraine đứng sau

>> Bên trong nhà máy bí mật chuyên cung cấp UAV quân sự cho Ukraine

PV/VOV.VN
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