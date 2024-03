Bế tắc viện trợ, Mỹ đang gửi cho Ukraine nhiều “lời hứa” hơn đạn dược

Số phận Ukraine giữa bế tắc viện trợ từ Mỹ

Trước cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine ngày 19/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói rằng các quốc gia phương Tây sẽ không làm Ukraine thất vọng. Mặc dù vậy, tại cuộc họp, ông Austin không nêu cụ thể liệu Washington sẽ hỗ trợ Ukraine như thế nào nếu không được quốc hội phê duyệt khoản viện trợ quân sự khẩn cấp trị giá 60 tỷ USD.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP

“Các đồng minh và đối tác của chúng ta vẫn tiếp tục tăng cường hỗ trợ cho Ukraine, Mỹ cũng phải như thế. Ngày nay, sự sống còn của Ukraine đang gặp nguy hiểm và an ninh của Mỹ đang gặp nguy hiểm. Chúng tôi quyết tâm tiếp tục duy trì nguồn hỗ trợ an ninh và đạn dược của Mỹ dành cho Ukraine. Đó là vấn đề sống còn của Ukraine, là danh dự và an ninh của Mỹ”, ông Austin nói tại cuộc họp của hơn 50 lãnh đạo quốc phòng từ châu Âu và các nơi khác trên thế giới diễn ra ở căn cứ không quân Ramstein, Đức.

“Chúng tôi hy vọng rằng gói viện trợ bổ sung này sẽ sớm được thông qua. Tôi lạc quan rằng chúng ta sẽ thấy một số bước tiến triển, nhưng đây là điều không thể đoán trước được”.

Tuần trước, Lầu Năm Góc đã công bố hỗ trợ 300 triệu USD cho Ukraine, bao gồm đạn dược cho hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) và đạn pháo 155mm, 105mm. Tuy nhiên, Bộ trưởng Austin cho biết để có được số tiền đó, Mỹ đã phải tiết kiệm từ những khoản mua sắm gần đây. Theo Reuters, về cơ bản Mỹ đã hết tiền để tiếp tục trang bị vũ khí cho Ukraine.

Ông Austin thừa nhận, trong khi Ukraine chờ đợi gói viện trợ bổ sung được quốc hội thông qua để Mỹ có thể tiếp tục gửi vũ khí và đạn dược cho Kiev, thì Nga đã đạt được hàng loạt lợi ích trên chiến trường.

Các quan chức Ukraine cho biết, việc thiếu ngân sách đã ảnh hưởng đến tình hình trên chiến trường, khiến các lực lượng nước này phải tìm cách sử dụng đạn dược và vũ khí một cách nhỏ giọt. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov, Nga bắn đạn pháo nhiều gấp 5-10 lần Ukraine tại một số mặt trận.

Theo Politico, Bộ trưởng Austin không phải là quan chức Mỹ duy nhất mong muốn nhanh chóng viện trợ cho Ukraine. Đầu tuần này, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsay Graham đã đến Kiev, chỉ vài tuần sau khi ông bỏ phiếu phản đối gói viện trợ khẩn cấp của Mỹ dành cho Ukraine.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng khoản viện trợ cho Ukraine của Hạ viện phải bao gồm một số điều khoản về an ninh biên giới của Mỹ”, ông Graham cho biết trong một bài đăng trên X.

Thượng nghị sĩ Mỹ cũng kêu gọi chính quyền Tổng thống Biden gửi vũ khí tầm xa cho Kiev và đẩy nhanh quá trình huấn luyện máy bay chiến đấu F-16 cho phi công Ukraine.

“Rõ ràng Ukraine đánh giá cao sự hỗ trợ của Mỹ. Tôi biết Mỹ muốn giúp đỡ đối tác và đồng minh của mình, nhưng tôi cho rằng chúng ta phải xem xét tình hình kinh tế của mình khi giúp đỡ người khác”, ông Graham nói.

Tuy nhiên, Rachel Rizzo, thành viên cấp cao tại Trung tâm Châu Âu của Hội đồng Đại Tây Dương ở Washington, cho rằng lời kêu gọi của ông Austin đối mặt với sự hoài nghi ở châu Âu “bởi thông điệp về cam kết tài chính, quân sự, kinh tế lâu dài này đi ngược lại với thực tế những gì đang diễn ra ở Quốc hội Mỹ”.

Chiến lược mới của Nga đẩy Ukraine rơi vào tình thế “nước sôi lửa bỏng” VOV.VN - Nga liên tiếp phá hủy các hệ thống vũ khí hiện đại mà phương Tây cung cấp cho Ukraine. Chiến lược mới của Moscow đã đem lại kết quả trong khi Ukraine rơi vào tình thế “nước sôi lửa bỏng” khi viện trợ từ phương Tây ngày càng trở nên nhỏ giọt.

Mong muốn của Ukraine

Trong cuộc họp ngày 19/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh cung cấp thêm hệ thống phòng không, cho biết Nga đã phóng 130 tên lửa, sử dụng hơn 320 máy bay không người lái tấn công và gần 900 quả bom dẫn đường trong tháng này. Trước đó, ông Zelensky cũng cảnh báo Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công mới, có thể vào cuối tháng 5 hoặc mùa hè này.

“Không có gì ngạc nhiên khi Ukraine yêu cầu viện trợ quân sự nhiều hơn và nhanh hơn từ các đối tác. Chúng tôi đã tăng sản lượng quốc phòng của mình gấp 3 lần so với năm ngoái và sẽ tăng gấp 6 lần trong năm nay. Quy mô cuộc xung đột rất lớn, đó là lý do tại sao chúng ta vẫn cần nguồn cung cấp quân sự từ các đồng minh”, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết trong cuộc họp báo trực tuyến ngày 19/3.

Sau cuộc họp tại căn cứ không quân Ramstein, Ukraine nhận được gói viện trợ quân sự mới trị giá 500 triệu euro từ Đức và nhiều cam kết viện trợ hơn từ Ba Lan và các thành viên khác của liên minh.

“Đối với cuộc họp Ramstein này, chúng tôi một lần nữa đưa ra gói viện trợ trị giá gần nửa tỷ euro cho Ukraine. Con số đó bao gồm 10.000 viên đạn từ kho vũ khí của chúng tôi. Việc giao hàng sẽ bắt đầu trong thời gian ngắn, và có thể là ngay lập tức. Ngoài ra, chúng tôi đang trả chi phí cho 180.000 viên đạn từ sáng kiến ​​của cộng hoà Séc. Việc giao hàng đó sẽ diễn ra từng bước, bắt đầu vào mùa hè này”, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết.

Trong cuộc họp báo chung ở Berlin tuần trước, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tái khẳng định sự ủng hộ của họ đối với Ukraine, trong bối cảnh lực lượng Ukraine thiếu đạn dược phải đối mặt với những trận chiến khó khăn nhất kể từ những ngày mới nổ ra xung đột.

Các đồng minh châu Âu đã tăng cường đáng kể sản xuất quân sự và mua đạn dược từ các nước thứ ba để hỗ trợ Ukraine, giúp “lấp đầy khoảng trống” do Washington chưa thể cung cấp viện trợ cho Kiev ngay lập tức. Hội đồng liên minh châu Âu EU cũng đã phê duyệt kế hoạch bổ sung 5 tỷ euro (tương đương 5,4 tỷ USD) để hỗ trợ Ukraine.

Các quan chức Mỹ không loại trừ khả năng họ có thể tìm thêm những nguồn viện trợ khác, nhưng nói rằng “điều này vẫn chưa đủ và thúc giục Quốc hội Mỹ hành động”. “Đây là sự tin tưởng vào khả năng của Mỹ trong việc hỗ trợ các quốc gia tuân theo các quy tắc”, Ngoại trưởng Kuleba nói.